منتخب الفتيات إلى المنامة لخوض «عربية الشراع»

أبوظبي (الاتحاد)

يغادر إلى المنامة صباح غدٍ الثلاثاء، عبر مطار أبوظبي، وفد منتخب الفتيات الوطني لرياضة الشراع الحديث، استعداداً للمشاركة في منافسات البطولة العربية الأولى للشراع للسيدات، والتي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة، حتى يوم السبت المقبل.

وتضم قائمة منتخب الوطني للفتيات 5 لاعبات، هن ضحى البشر، وكاميليا القبيسي في منافسات فئة إلكا 6 ومروة الحمادي واليازية الحمادي، في منافسات فئة إلكا 4، فيما تشارك البطلة مدية خالد النيادي في منافسات أوبتسمت.

وتخوض بطلاتنا الحدث المرتقب بطموح المنافسة وتحقيق الإنجازات، خاصة بعد التألق اللافت الذي أظهرنه في المشاركات الرسمية والملتقيات الدولية، حيث أثبتن جدارتهن في الكثير من البطولات العربية، ومن بينها دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة في الجزائر، والتي حققن فيها 3 ميداليات برونزية عبر ضحى البشر «إلكا 6» ومدية النيادي «برونزيتي أوبتمست»، والبطولة العربية السادسة عشرة للمنتخبات، والتي حصلت فيها بطلتنا ضحى البشر على ذهبية.

وحرص اتحاد الامارات للشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان على توفير فرص الإعداد والاحتكاك للاعبات في الكثير من المحافل الدولية من بينها بطولتا المضيف، ومهرجان الرباط بالمملكة المغربية، وكذلك بطولة بلغاريا الدولية.

الجدير بالذكر أن البطولة العربية للشراع للفتيات تعد الأولى من نوعها على مستوى الفتيات، بتنظيم من الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، وبإشراف من الاتحاد العربي للشراع، حيث ستتنافس اللاعبات المشاركات على ألقاب ثلاث فئات هي أوبتمست، وإلكا 4، وإلكا 6.

وتشهد البطولة المرتقبة مشاركة 8 منتخبات عربية، يتقدمها منتخب الإمارات، الذي ينافس منتخبات البحرين «البلد المستضيف»، والكويت وسلطنة عمان، والجزائر، وتونس، والعراق، ومصر.