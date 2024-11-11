سعيد بن صقر وهيثم بن صقر يتوجان أبطال «شاطئية كلباء»



الشارقة (الاتحاد)



توج الشيخ سعيد بن صقربن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، الفائزين في مسابقات القوس والسهم والتجديف الإلكتروني والكاراتيه على هامش فعاليات دورة كلباء للألعاب الشاطئية الرابعة التي تتواصل بنجاح كبير في درة الساحل الشرقي «كلباء» ووسط حضور جماهيري كبير، وحفلت المنافسات بالقوة والإثارة في مختلف الألعاب.

كما حضر التتويجات للألعاب الأخرى، الشيخ محسن بن هاني البحراني، رئيس مجلس إدارة نادي العامرات الرياضي واللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الاتحادات العربية، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني، نائب رئيس المجلس، ورئيس اللجنة المنظمة، ونورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة.

وأسفرت نتائج مسابقة القوس والسهم عن فوز أندرا تشاند باللقب، وحل ثانياً مايتي سيب، والثالث محمد خالد في فئة القوس المحدب، ولدى السيدات، حلت رشا يحيى في المركز الأول، والثانية سينهال ديفاكار، والثالثة سلمى فكري، وفي فئة قوس محدب أولمبي تحت 18 سنة للرجال، نال المركز الأول خليفة الكعبي، والثاني إبراهيم حسن الرئيسي، والثالث رازيل كريم، ولدى السيدات، فازت باللقب شيخة العلي، والثانية سارة البلوشي، والثالثة مروة سلمان.

أما في مسابقة التجديف الإلكتروني، فنال لقب فئة سباق 500 متر رجال سعيد حاتم، وجاء في المركز الثاني حمدان المسماري، والثالث محمود راشد.

وفي مسابقة كرة القدم الإلكترونية FC25، حصل حميد عبدالله النقبي على المركز الأول، وتلاه سلطان علي البلوشي ثانياً، فيما حل غانم علي البلوشي في المركز الثالث، وفي الطائرة الشاطئية سيدات، حصلت اللاعبتان اديليا اكميتوفا، والجا موتريتش على المركز الأول، وفي المركز الثاني اليري اوكونار، وكاتارجينا زلافسكا، وفي الثالث زوزانا ريجينوفا، وشايني بوريس.

وفي مسابقة الريشة الطائرة، حصل فريق الرائد على المركز الأول، فيما نال فريق فلاي بور على المركز الثاني وحل برايم ستار في المركز الثالث، وفي كرة القدم، فاز فريق كلباء على الحميدي 6/1 وكسب فريق الإمارات اكس على الروح الإيجابية 8/4، وتفوق العامرات على جولدن تتش 20/2، وفاز دبا الذئاب على دبا الحصن 6/4.