بيريرا يخلف أموريم في قيادة سبورتنج لشبونة

لشبونة (د ب أ)

أعلن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي عن تصعيد جواو بيريرا، ليكون المدير الفني لفريق كرة القدم وخلافة روبن أموريم، الذي ودع الفريق بقيادته للفوز على براجا بنتيجة 4-2 في الدوري البرتغالي، قبل انتقاله إلى تدريب مانشستر يونايتد.

وقرر النادي البرتغالي تصعيد بيريرا مدرب الفريق الرديف، وكتب عبر حسابه على منصة إكس: «بدور جديد ونفس الطموح، سيكون جواو بيريرا هو المدرب الجديد لسبورتنج لشبونة».

وكان بيريرا لاعباً دولياً برتغالياً سابقاً، وبدأ مسيرته في بنفيكا، لكنه ارتدى قميص سبورتنج لشبونة في ثلاث فترات مختلفة، آخرها في عام 2021 تحت قيادة أموريم.

ويضم الجهاز المعاون للمدرب الجديد البالغ من العمر 40 عاماً، كلاً من جوزيه كالديرا وأنطونيو بينا وهوجو تيسيلاو، وزميله السابق لويس نيتو الذي اعتزل اللعب الموسم الماضي.

ويتسلم بيريرا المسؤولية في سبورتنج لشبونة، والفريق يعتلي قمة ترتيب الدوري البرتغالي بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه بعد الفوز بجميع مبارياته الـ11، ويحل لشبونة ثانياً في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا.