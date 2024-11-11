«الأبيض الأولمبي» يبدأ معسكر رأس الخيمة

دبي (الاتحاد)

بدأ منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، معسكره الداخلي في رأس الخيمة، الذي يقام في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج استعداداته للمشاركات المقبلة.

وأدى «الأبيض الأولمبي» أولى حصصه التدريبية على ملعب استاد نادي الإمارات، تحت قيادة المدرب مارسيلو برولي وجهازه الفني المساعد، وبمشاركة 26 لاعباً، وهم زايد خميس، علي المعمري، مبارك بني زامة، يوسف المرزوقي، زايد الهاشمي (الجزيرة) خميس المنصوري (بني ياس) أحمد نبيل (دبا) مرزوق البدواوي (حتا) سيف الكعبي، ضاري فهد، مايد الكاس، مطر زعل (الشارقة) جوناس نافو، حازم محمد، خليفة المزروعي، سولومون سوسو، عيد الحمادي، منصور البلوشي (العين) سعيد المقدمي (الفجيرة) انطوني خياط (فرسان هيسبانيا) أحمد رائد، جمال خليفة، علي عبدالعزيز (النصر) سالم الحمادي (الوحدة) ربيع البلوشي، عتيق عصام (الوصل).

ويخوض منتخبنا الوطني خلال معسكره مباراتين وديتين أمام منتخب طاجيكستان يومي 15 و 18 نوفمبر الجاري، على استاد نادي الإمارات.