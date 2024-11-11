«التأشيرة» تُوخر سفر أموريم إلى «قلعة الشياطين» !



أنور إبراهيم (القاهرة)

قاد المدرب البرتغالي روبن أموريم فريقه السابق سبورتنج لشبونة لآخر مرة الأحد، حيث فازعلى مضيفه براجا 4/2 في الجولة 11 للدوري البرتغالي، وانتهز الصحفيون فرصة اقتراب أموريم من الرحيل إلى ناديه الجديد مانشستر يونايتد، وسألوه بعد المباراة عن الطريقة التي ينوي اللعب بها مع «الشياطين الحمر» في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، ولم يتردد الرجل في الإعلان صراحة عن الطريقة التي سيلعب بها في إنجلترا وكأنه يريد أن يُبلغها لمنافسيه القادمين في إنجلترا.

ورداً على سؤال مباشر بشأن ما إذا كان سيلعب فعلاً بطريقة 3/4/2/1، وبثلاثي قلب دفاع، وهي الطريقة التي يجيدها ويحرص على تطبيقها على إمتداد سنوات، قال أموريم: نعم سوف ألعب بثلاثة مدافعين، وليس عندي خيار آخر، وسأفعل ذلك في الدوري الإنجليزي.

وعلق أموريم قائلاً: يجب أن أبدأ بشيء أعرفه جيداً، ثم بعد ذلك أفكر في تطوير طريقة اللعب بالتفاهم والتنسيق مع اللاعبين. وتابع: ليس أمامنا وقت طويل للتجربة الآن، لأن هناك الكثيرمن المباريات، ولهذا أنا مضطر أن أفعل ما أجيده أولاً باللعب بطريقة 3/4/2/1.

وواجه اليونايتد صعوبات كثيرة تحت قيادة الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني السابق والذي وجهت إليه إدارة النادي الشكرعلى الفترة التي قضاها مع الفريق، وتولى المهمة بصفة مؤقتة مواطنه رود فان نيستلروي الذي كان مدرباً عاماً في جهاز تن هاج الفني، وهو أحد نجوم اليونايتد في بداية الألفية الثالثة، وحقق نجاحاً كبيراً في المباريات الأربع التي قاد فيها الفريق، وآخرها مباراة ليسترسيتي التي إنتهت بفوز اليونايتد 3/صفر في «أولد ترافورد».

ومن جهة أخرى كشفت صحيفة «تلجراف» النقاب عن أن أموريم الذي كان من المقرر أن يصل اليوم الاثنين إلى مانشستر، لن يستطيع أن يفعل ذلك نظراً لأن بعض الأوراق والوثائق الخاصة بالحصول على تأشيرة الدخول، مازالت ناقصة، ولهذا يتعين عليه الانتظار لبضعة أيام أخرى.