مشاركة قياسية في كأس الإمارات للكاراتيه

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت بطولة كأس الإمارات للكاتا فردي فئات البراعم والزهرات (أ، ب) والأشبال (أ، ب)، مشاركة قياسية فاقت التوقعات، وسط تألق وارتفاع كبير في مستوى اللاعبين واللاعبات في البطولة، التي جرت على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 276 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 نادياً.

ويعتبر نظام البطولات الفردية مختلف هذا الموسم عن المواسم السابقة، حيث أصبحت لكل فئة في البطولة الفردية كأساً يفوز بها صاحب أعلى مجموع من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وحاصل جمع مسابقة الكاتا مع مسابقة الكوميتيه.

وتصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة في مسابقة الكاتا في فئة الفتيات (ب) بإحرازه (3) ميداليات متنوعة، ذهبية وفضية وبرونزية، تلاه شباب الأهلي بميدالية ذهبية، ثم شرطة دبي بـ 4 ميداليات متنوعة (فضية و3 برونزيات).

كما تصدر نادي الشارقة الرياضي (للألعاب الفردية) في مسابقة الكاتا في فئة الأشبال (ب) بـ 7 ميداليات متنوعة (ذهبية واحدة، و2 فضة، و4 برونز)، ثم شباب الأهلي بميدالية ذهبية.

وفي فئة البراعم والزهرات والأشبال (أ) والفتيات (أ) المدرجة من قبل الاتحاد بهدف تأسيس القواعد القوية للكاراتيه في الأندية، ويتوج الاتحاد المشاركين جميعهم في تلك الفئات بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية تبعاً لمستواهم وأدائهم الفني في المنافسة، تمكن شباب الأهلي في هذه الفئات من اعتلاء الصدارة، تلاه الشارقة الرياضي (للألعاب الفردية)، متبوعاً بكل من أكاديمية أجيال الرياضية ونادي الفجيرة للفنون القتالية.

توج اللاعبين، راشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد محمد حربوك وإبراهيم النعيمي، رئيس لجنة المسابقات، عضو لجنة التنظيم والمسابقات بالاتحاد الآسيوي، ومختار سيف، رئيس الاتحاد اليمني للكاراتيه، أمين عام اتحاد غرب آسيا للكاراتيه، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.