أستونيا تحرز كأس العالم لمبارزة السيدات في الفجيرة



الفجيرة (وام)

فاز منتخب أستونيا بالمركز الأول في منافسات الفرق لبطولة كأس العالم للمبارزة «سلاح الآيبيه» للسيدات، التي أسدل الستار على منافساتها أمس الأحد، بمجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة. وحل منتخب إيطاليا ثانياً في المسابقة نفسها، فيما استطاع المنتخب الأميركي الفوز بالمركز الثالث بعد إقامة مباراة لتحديد المراكز مع نظيره الصيني، بعد تساويهما في النقاط.

شارك في البطولة، التي أقيمت للعام الخامس على التوالي في الفجيرة على مدار 3 أيام، 193 لاعبة من 33 دولة، تنافسن في فئتي الفردي والفرق خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري. وعقب ختام المنافسات، قام المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد المبارزة، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للعبة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بتتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأوائل، يرافقه ممثلو الاتحاد الدولي وأعضاء اللجنة المنظمة.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن الإمارات نجحت في تعزيز مكانتها على خريطة اللعبة العالمية، باعتبارها محطة رئيسة في أجندة الاتحاد الدولي للمبارزة، ومن أكبر الداعمين والمساهمين في تطويرها. وقال إن المشاركة الكبيرة في النسخة الخامسة على التوالي التي تستضيفها الفجيرة وصلت إلى 193 لاعبة و24 فريقاً من 33 دولة، تنافسوا في فئتي الفردي والفرق، جسدت الرغبة الشديدة في المشاركة في كل البطولات والفعاليات التي تنظمها الإمارات، ثقة في قدرات وإمكانات الإمارات، وهو ما أكده مسؤولو الاتحاد الدولي، وممثلو الاتحادات الأهلية المشاركة.