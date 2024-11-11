قمة الـ 100 تناقش قضايا الرياضة في متحف المستقبل



دبي (الاتحاد)



تنطلق في متحف المستقبل بدبي، صباح الغد، «خلوة دبي للرياضة» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «دبي الوجهة الرياضية الأولى»، بمشاركة صنّاع قرار ومختصين ونجوم رياضيين، من أجل رسم ملامح مستقبل الرياضة في دبي خلال الفترة 2025 - 2033، من خلال تعزيز الإنجازات والشراكات مع الاتحادات الرياضية الدولية والمنظمين العالميين والقطاع الخاص والاستثمار الأمثل للموارد، وكذلك استقطاب وتطوير الموهوبين، وغيرها من المحاور التي ستكون محور النقاشات التي ستشهدها الخلوة.

ويشارك في الخلوة أكثر من 100 شخصية من الوزراء والمديرين العامين في الدوائر الحكومية المحلية ذات العلاقة بالرياضة، وكذلك رؤساء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم بدبي ورؤساء ومديري شركات خاصة وأكاديميات رياضية ومنظمي فعاليات ونجوم رياضة من أصحاب الإنجازات الرياضية الكبيرة، حيث تم توزيع المشاركين حسب تخصصاتهم ومجالات عملهم على 6 طاولات حوارية تختص كل منها بأحد المحاور الستة للخلوة، وهي:

الرياضات المجتمعية.. البنية التحتية الرياضية، استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.. الأندية الرياضية.. كرة القدم. المواهب الرياضية، وتنطلق أعمال الخلوة بكلمة سعادة خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، تليها جلستان حواريتان، يتحدث في الأولى معالي أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي حصة بو حميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي.

كما سيكون بين المشاركين في جلسات الخلوة، النجم باكاري سانيا، اللاعب السابق لمنتخب فرنسا وناديي أرسنال ومانشستر سيتي لكرة القدم، والفائز بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا، والنجم العراقي نشأت أكرم الذي لعب لعدد من أهم الأندية العربية وناديي تفينتي الهولندي وداليان الصيني، والفائز بكأس آسيا لكرة القدم 2007 مع المنتخب العراقي.