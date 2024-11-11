تشافيز.. الحلم تحول إلى حقيقة في عالمية أبوظبي للجوجيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

جميعنا نمتلك أحلاماً وطموحات تدفعنا إلى الأمام، ولكن قلة هم المستعدون للذهاب بعيداً وخوض غمار المصاعب لتحقيقها، حيث شهدت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو القصة الملهمة للاعب أوليسيس مينديز تشافيز، والذي يشارك في منافسات الأساتذة وزن 85 كجم حزام أزرق في صفوف فريق نادي فايت نيشن.

يتنافس تشافيز، الذي يتحدر من غينيا بيساو، في البطولة بنسختها السادسة عشرة في اليوم الذي يتم فيه عامه الخامس والثلاثين، لتكون هذه التجربة بمثابة حلم لازمه منذ بداية مشواره مع الجوجيتسو، ودفعه للعمل في وظائف ومهن مختلفة لأجل توفير تكاليف القدوم إلى أبوظبي، حيث عمل كميكانيكي وعامل بناء وحارس أمن.

ويقول تشافيز: «تغمرني السعادة بعد تحقيق أمنيتي في المشاركة بهذه البطولة، وأعتقد بأن هذا أفضل عيد ميلاد لي على الإطلاق. وسأبذل قصارى جهدي للعودة في العام المقبل، ولن أفوت فرصة التواجد ضمن هذا التجمع الحافل لمجتمع الجوجيتسو».

بدأ تشافيز ممارسة الجوجيتسو منذ عامين أثناء إقامته في البرتغال، والتي قضى فيها معظم حياته. وأوضح: «أحببت الرياضة منذ طفولتي، ولكنني لم أكن قد سمعت عن الجوجيتسو. ولكن اليوم كل شيء تغير، مع انتشار المزيد من الأكاديميات وفرص التعلم للجميع».

وتابع: «أحمل الحزام الأزرق، ورغم أنني ما زلت في بداية مشواري، إلا أنني مصمم على فعل المستحيل لتطوير مسيرتي الرياضية. وقد خضت منافسات عديدة في البرتغال، ولكنني في النهاية قررت أن أتخذ هذه الخطوة وآتي إلى أبوظبي».

ولم تكن رحلة تشافيز إلى أبوظبي خالية من التحديات، وإنما كان شغفه بالجوجيتسو وتمسكه بحلمه وسيلته لقهر الصعاب، ويقول: «لطالما كانت الصعوبات المادية عائقاً ولكنني تشبثت بالأمل الذي كان يخبرني بأن هذا اليوم سيأتي. ولم يكن من السهل جمع المال من خلال العمل في وظائف عديدة، ولكن اليوم أشعر بأن الأمر كان بالفعل يستحق».

ويؤكد تشافيز أن الصعوبات لن تثنيه عن مواصلة مشواره في الجوجيتسو، ويقول: «اليوم أنجزت خطوة إلى الأمام وأدرك جيداً بأن ذلك كان يستحق السعي والجهد، وآمل أن ألهم الآخرين على ممارسة الجوجيتسو والسعي وراء أحلامهم رغم كل الصعوبات».