الأساتذة يتألقون في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تواصلت فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لليوم السادس على التوالي وخصصت المنافسات لفئة الأساتذة (فوق 30 عاما)ً من حملة الحزامين الأبيض والأزرق، وسط حضور جماهيري حاشد ومشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.

وشهدت منافسات فئة الأساتذة للحزامين الأبيض والأزرق في نسخة هذا العام من البطولة زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين، بما انعكس على التطور الكبير في المستوى الفني. وأسهمت هذه الفئة في إثراء المنافسات بروح من التحدي والإصرار والعزيمة، حيث جسّدت قيم رياضة الجوجيتسو، ودورها في تحقيق التطور المهاري على الصعيدين الشخصي والرياضي. وتفتح هذه المشاركة أمام اللاعبين فرصاً واعدة للوصول إلى مستويات أعلى، بما يسهم في تحقيق طموحاتهم الرياضية.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وأمل عبد القادر العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، وراشد سيف القبيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة بيورهيلث، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وراشد حميد القبيسي الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام، والدكتورة سعاد محمد السويدي نائب الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، وإيلينا سورليني الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للمطارات بالإنابة، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وعمر علي أحمد مدير العلاقات الدولية في شركة أدنوك.

ومع ختام المنافسات، نجحت أكاديمية كوماندو جروب في تحقيق المركز الأول، فيما حلّت أكاديمية «تشيك مات» في مركز الوصيف، وأكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الثالث.

ريادة عالمية

وقالت أمل عبدالقادر العفيفي أمين عام جائزة خليفة التربوية:«تعكس هذه البطولة رؤية أبوظبي المستمرة للارتقاء بالمشهد الرياضي، ومدى التطور الذي وصلت إليه العاصمة كوجهة رياضية عالمية. لقد أصبحت أبوظبي نموذجاً يحتذى به في تقديم تجارب رياضية متميزة، تستقطب نخبة الرياضيين من مختلف الأعمار، وتسهم في نقل الخبرات وتبادل الثقافات من مختلف أنحاء العالم».

وأشادت بجهود اتحاد الجوجيتسو بتقديم منصة رياضية شاملة تتيح الفرصة للاعبين من مختلف الفئات العمرية لاختبار مهاراتهم والتنافس في بيئة تلهمهم وتحفّزهم. وتبرز هذه البطولة مدى نجاح الاتحاد في ترجمة خططه على أرض الواقع في نشر رياضة الجوجيتسو وتوسيع قاعدة ممارسيها محلياً وعالمياً.

وأشار مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو إلى أنّ مشاركة فئة الأساتذة تشكّل إضافة مميزة للبطولة، حيث يعكس إقبال هذه الفئة النمو المستدام في شعبية اللعبة وقوة تأثيرها على المجتمع.

وأوضح أن مشاركة هؤلاء اللاعبين لا تقتصر على تحقيق إنجازات رياضية فحسب، بل تسهم أيضاً في تقديم نماذج ملهمة للأجيال الشابة، حيث تبرز مشاركتهم أهمية الجوجيتسو كوسيلة فعّالة في التعامل مع الظروف المختلفة واتباع نمط حياة صحي ومتوازن.

وأضاف: «تؤكد البطولة أن رياضة الجوجيتسو تتجاوز حدود الأعمار والخبرات، فهي رياضة تجمع الجميع تحت راية الشغف والتحدي. وهذا يتماشى مع رسالة الاتحاد الهادفة إلى جعل الرياضة جزءاً أساسياً من أسلوب الحياة، وتعزيز تفاعل الأفراد مع الرياضة».