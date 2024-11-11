أداء مميز لفئة الأساتذة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي (الاتحاد)



وسط أجواء حافلة بالتشويق والإثارة على البساط وفي المدرجات، شهدت «مبادلة أرينا» اليوم منافسات فئة الأساتذة فوق 30 عاماً للحزامين الأبيض والأزرق، ضمن فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها السادسة عشرة، بمشاركة مجموعة من اللاعبين واللاعبات من أبرز الأكاديميات والأندية في العالم.

ويقول برونو باريتو، مدرب أكاديمية كوماندو جروب: «فخور بما أنجزناه حتى الآن في هذه النسخة من البطولة، حيث حققنا نتيجة جيدة في منافسات البراعم، وتمكّنا من الفوز بالمركز الثاني كأفضل أكاديمية في منافسات الناشئين، كما تصدرنا في منافسات الهواة. وأثق بقدرة لاعبينا على مواصلة التألق، ونتطلع إلى انطلاق منافسات فئة الأساتذة للأحزمة المتقدمة (البنفسجي والبني والأسود) ومنافسات فئة المحترفين لتحقيق نتائج مميزة، حيث حصلنا سابقاً على لقب فئة المحترفين مرتين في البطولة».

وتابع: «هذه هي المرة السادسة التي أشارك فيها ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. ونجحت في الفوز بالميدالية الذهبية في عام 2019، وأسعى لنقل خبراتي إلى الجيل الجديد من اللاعبين ومساعدتهم على النجاح وتحقيق الإنجازات».

ويقول اللاعب البوسني ميرساد فيليتش، من نادي روكوس للجوجيتسو الفائز بذهبية وزن 94 كجم لفئة الأساتذة حزام أبيض: «أشارك في البطولة للمرة الأولى، وسعيد للغاية بنجاحي في حصد الميدالية الذهبية. بدأت بممارسة الجوجيتسو منذ عامين ونصف العام، وشاركت في العديد من البطولات في أوروبا لأكتسب خبرات تؤهلني لمنافسة نخبة اللاعبين في هذه البطولة. سعيد بأنني حققت هذا الإنجاز في بطولة بهذا الحجم. التنظيم مبهر والمنافسات قوية، وأعتزم العودة والمشاركة مجدداً في العام المقبل، فدائماً تبقى أبوظبي موطن للأبطال».

بدوره، يقول اللاعب الإيطالي ليوناردو دي فازيو، الفائز بذهبية وزن 56 كجم لفئة الأساتذة حزام أبيض: «هذه مشاركتي الثانية في البطولة، حيث شاركت في نسخة العام الماضي، ولم أنجح في الوصول إلى منصة التتويج. وهذا العام كان الأمر مختلفاً؛ لأنني خصصت وقتاً طويلاً للتدريب، وشاركت في العديد من البطولات، وكان هدفي الأساسي هو اعتلاء منصة التتويج، والوقوف بين أبطال اللعبة، وهذا ما تحقق، فلن أنسى هذه اللحظات التاريخية في مسيرتي؛ لأنني صعدت أهم منصة عالمية، وحصلت على أغلى ميدالية».