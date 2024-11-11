ميامي تستضيف قرعة مونديال الأندية 5 ديسمبر

زيوريخ (وام)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إقامة قرعة مونديال الأندية 2025 في 5 ديسمبر المقبل بمدينة ميامي الأميركية، وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم أنه بحلول تاريخ إجراء القرعة الشهر المقبل ستكون قد حسمت هوية الأندية الـ 32 المتأهلة إلى أكبر مسابقة عالمية للأندية، والتي تقام على 12 ملعباً.

ويمثل فريق العين، الإمارات في البطولة العالمية بصفته بطلا للنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، وسيكون آخر الملتحقين بالركب إلى الولايات المتحدة الأميركية الفريق الفائز بالمواجهة البرازيلية الخالصة في نهائي كأس ليبرتادوريس، والتي تجمع أتليتيكو مينيرو وبوتافوجو في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس 30 نوفمبر الجاري.