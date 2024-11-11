الإثنين 11 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميامي تستضيف قرعة مونديال الأندية 5 ديسمبر

ميامي تستضيف قرعة مونديال الأندية 5 ديسمبر
11 نوفمبر 2024 22:27

 

زيوريخ (وام)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إقامة قرعة مونديال الأندية 2025 في 5 ديسمبر المقبل بمدينة ميامي الأميركية، وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم أنه بحلول تاريخ إجراء القرعة الشهر المقبل ستكون قد حسمت هوية الأندية الـ 32 المتأهلة إلى أكبر مسابقة عالمية للأندية، والتي تقام على 12 ملعباً.
ويمثل فريق العين، الإمارات في البطولة العالمية بصفته بطلا للنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، وسيكون آخر الملتحقين بالركب إلى الولايات المتحدة الأميركية الفريق الفائز بالمواجهة البرازيلية الخالصة في نهائي كأس ليبرتادوريس، والتي تجمع أتليتيكو مينيرو وبوتافوجو في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس 30 نوفمبر الجاري.

أخبار ذات صلة
تحكيم عُماني لمباراة «الأبيض» وقيرغيزستان
«أبيض الشاطئية» يُحافظ على مركزه السابع عالمياً
فريق العين
الاتحاد الدولي لكرة القدم
كأس العالم للأندية
ميامي
فيفا
آخر الأخبار
"إل جي" تكشف عن أول شاشة قابلة للتمدد في العالم
التعليم والمعرفة
"إل جي" تكشف عن أول شاشة قابلة للتمدد في العالم
اليوم 23:04
شاكيل أونيل وفلبراتشي يغنيان ل «جزيرة ياس»
الترفيه
شاكيل أونيل وفلبراتشي يغنيان ل «جزيرة ياس»
اليوم 22:49
رئيس الدولة يشكر أمير الكويت ويشيد بالعلاقات بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة يشكر أمير الكويت ويشيد بالعلاقات بين البلدين
اليوم 22:31
الحضرمي ينافس على رئاسة «لجنة القدرة والتحمل»
الرياضة
الحضرمي ينافس على رئاسة «لجنة القدرة والتحمل»
اليوم 22:30
ميامي تستضيف قرعة مونديال الأندية 5 ديسمبر
الرياضة
ميامي تستضيف قرعة مونديال الأندية 5 ديسمبر
اليوم 22:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©