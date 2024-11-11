الحضرمي ينافس على رئاسة «لجنة القدرة والتحمل»



أبوظبي (وام)



يخوض محمد علي الحضرمي، مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، انتخابات رئاسة لجنة القدرة والتحمل في الاتحاد الدولي للفروسية المقررة على هامش اجتماع الجمعية العمومية في أبوظبي.

يأتي ترشح الحضرمي ليعكس الاهتمام الكبير برياضة القدرة والتحمل، ودور الإمارات فيها، وما تقدمه لهذه الرياضة من جهد وعمل وصل بها إلى مراحل متقدمة من التطور، سواء على صعيد البنية الأساسية للقرى أو القوانين المعتمدة فيها.

ويتمتع الحضرمي بسجل طويل من الإنجازات، والخبرات الواسعة في مجال رياضة الفروسية، وقدم ضمن حملته الانتخابية، كتيباً تعريفياً وفيديو يعرض فيهما أهدافه المستقبلية.

ويتضمن برنامج الحضرمي الانتخابي الاهتمام بسلامة الخيول، بوصفها أولوية قصوى عبر تعزيز القواعد التي تضمن الحفاظ على صحة الخيول وحمايتها، إلى جانب نشر المعرفة حول قوانين رياضة القدرة التحمل.