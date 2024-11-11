أحمد بن محمد يوجّه بتأسيس وإطلاق «نادي النخبة» بـ «رؤية جديدة»

دبي (الاتحاد)

وجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بتأسيس وإطلاق «نادي النخبة» برؤية جديدة، وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، وتماشياً مع معاييرها، بهدف اكتشاف ودعم وتطوير الرياضيين الموهوبين والمتميزين في مختلف الألعاب الرياضية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية الذي عُقد أمس بدبي، والذي تم خلاله استعراض رؤية سموّه لمستقبل الحركة الأولمبية في دولة الإمارات للفترة الأولمبية 2024 - 2028، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي للجنة، وفارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة.

ويهدف «نادي النخبة» إلى توفير بيئة مثالية للرياضيين من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة، ودعم فني ومالي لتحقيق أفضل النتائج على المستويين الإقليمي والدولي، مع تعزيز مكانة الرياضة الإماراتية عالمياً بما يتوافق مع القيم والمبادئ الأولمبية؛ إذ يتم إطلاق النادي بإشراف ورعاية اللجنة الأولمبية الوطنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تكليف الأمين العام للجنة بوضع تصور كامل لتشكيل هيكلة إدارة النادي، ودراسة آليات تخصيص الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافه، على أن يُرفع هذا التصور إلى سموّ رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لاعتماده خلال شهر من تاريخه.

واعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية الرؤية الفنية والرياضية الخاصة باللجنة، حيث تعمل اللجنة الأولمبية على تعزيز القيم الرياضية النبيلة، ودعم الرياضة التنافسية وتطوير أداء الرياضيين، مع التركيز على رياضة المرأة، إضافة إلى تشجيع المجتمع على تبني نمط حياة صحي، من خلال المبادرات والمشاريع المستدامة التي تعكس رؤية الدولة وتتماشى مع مبادئ الحركة الأولمبية.

وضمن رؤيتها الفنية والرياضية، تضطلع اللجنة الأولمبية الوطنية بالجوانب الفنية لكافة الاتحادات الرياضية وفقاً لأحكام قانون الرياضة ولائحته التنفيذية، وإعمالاً لما ورد في النظام الأساسي للجنة الأولمبية، وذلك من خلال المساهمة مع الاتحادات الرياضية لإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية، وفقاً للمعايير الدولية، واستخدام الأساليب العلمية والمؤسسية الحديثة؛ لتجهيز الفرق الرياضية للمشاركة في الدورات الرياضية التي تندرج تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية خلال الفترة الأولمبية 2024-2028؛ بما يعزز مكانة الدولة على الساحة الرياضية الدولية والأولمبية.

وتقوم اللجنة الأولمبية الوطنية ببناء جسور التعاون البنّاء مع مختلف الجهات والمنظمات الرياضية الدولية، وذلك من خلال تعزيز العمل المشترك بين اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئات الدولية، بهدف تمكين القيادات الوطنية في المجال الأولمبي، إضافة إلى تكليف الأمين العام للجنة الأولمبية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العمومية، وكذلك التنسيق مع المنظمات الرياضية الدولية بشأن استضافة اللجنة الأولمبية الوطنية للأحداث والمناسبات والفعاليات العالمية ذات العلاقة بالحركة الأولمبية الدولية.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية تم اعتماد افتتاح المبنى الجديد للجنة ومقره دبي خلال الربع الأول من عام 2025 مع تكليف الأمانة العامة للجنة الأولمبية بالتنسيق مع كافة الاتحادات الرياضية الأعضاء باللجنة بشأن المقرات الخاصة بتلك الاتحادات، والعمل على إتمام عمليات الانتقال إلى المبنى الجديد خلال المدة المحددة، مع قيام الأمين العام للجنة الأولمبية برفع تقرير مفصّل عن هذا الشأن خلال شهر من تاريخه لسموّ رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية التقطت لسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم صورة تذكارية مع أصحاب الميداليات الذهبية في النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب، التي استضافتها دولة الإمارات خلال أبريل الماضي بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من دول مجلس التعاون الخليجي، وحققت الإمارات المركز الأول فيها بجدول الترتيب العام للميداليات برصيد 296 ميدالية ملونة.

تمديد ولاية المجلس الحالي

اعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية خلال الاجتماع تمديد ولاية مجلس إدارة اللجنة الحالي حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية 2028 حال إقامتها، مع تكليف مجلس إدارة اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال شغور أي من مقاعده أثناء تلك الفترة، وذلك لأي سبب من أسباب زوال عضوية مجلس الإدارة، وفقاً لنص المادة (50) من أحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية.

المجلس الاستشاري

اعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية تسمية الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيساً للمجلس الاستشاري للجنة الأولمبية وقيامه بتشكيل المجلس الاستشاري وفقاً لنص المادة (40) من أحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

مجلس التحكيم الرياضي

اعتمدت الجمعية العمومية خلال الاجتماع، تشكيل مجلس التحكيم الرياضي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي للفترة 2024-2028؛ وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016 بشأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ونص المادة (11) من أحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية بشأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، مع توجيه الشكر لرئيس وأعضاء مجلس التحكيم الرياضي للمركز لانتهاء فترة ولايتهم 2020-2024.

ويترأس المجلس جمال حامد المري، وعضوية كلٍ من: غانم مبارك الهاجري ممثلاً الهيئة العامة للرياضة، ومحمد جمعة السويدي، والدكتور فيصل حسن أحمد، ممثلين لأصحاب الخبرات القانونية، وشهاب حمد بوشهاب، ممثلاً للألعاب الفردية، وموزة بوهارون الشامسي ممثلة لأصحاب الخبرات الرياضية، وعبدالله خميس بوعميم، ممثلاً للألعاب الجماعية.