ودية خورفكان تُجهز العروبة للدوري

فيصل النقبي (الفجيرة)

يستعد العروبة بجدية كبيرة، لاستئناف منافسات دوري أدنوك للمحترفين بعد فترة التوقف، حيث يسعى الفريق إلى تعزيز جاهزيته البدنية والفنية، لضمان تقديم أداء مميز في المرحلة المقبلة.

ويقود المدرب البرتغالي برونو ليفيرا تدريبات الفريق المكثفة، بهدف رفع مستوى جاهزية اللاعبين، بدنياً وذهنياً، لضمان عودتهم إلى المنافسات بأفضل صورة. في إطار هذه التحضيرات، يستعد العروبة لخوض مباراة ودية أمام خورفكان نهاية الأسبوع الجاري، تعد بمثابة اختبار حقيقي لجاهزية اللاعبين وتماسك الفريق، وتقييم المستوى الفني والخططي، بعد فترة التدريبات المكثفة. وتهدف المباراة الودية إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين، وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، كما تسعى الإدارة إلى دعم الجهاز الفني بأفضل الإمكانات لضمان عودة قوية.

من جانبه، يركز ليفيرا على الجوانب الذهنية والبدنية، حيث يؤمن بأهمية الاستعداد الذهني، إلى جانب الجاهزية البدنية، خصوصاً أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً عالياً وتماسكاً بين جميع عناصر الفريق.