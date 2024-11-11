بينتو يستقر على تشكيلة «الأبيض» أمام قيرغيزستان

معتز الشامي (أبوظبي)

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني على القوام الرئيس المرشح لخوض مباراة قيرغيزستان بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، والتي تقام على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وتعد تلك المواجهة «مصيرية» وحاسمة في مشوار التصفيات، كون «الأبيض» يحتاج للفوز، ولا شيء غيره، للاستمرار في المنافسة بشكل مباشر على مركز متقدم، يؤهل للمونديال، ويحافظ من خلاله على الوجود ضمن الفرق الأربعة الأولى للتصفيات.

ويغيب علي صالح عن تشكيلة المنتخب، ليتبقى في القائمة 26 لاعباً قادراً على القيام بالأدوار المطلوبة، حيث استقر البرتغالي بينتو مدرب منتخبنا، على البدائل الأنسب في التشكيلة المنتظر الدفع بها، بعدما استقر على القوام الأساسي فيها إلى حد كبير، بعد منحه الوقت الكافي للتحضير والتدريبات بمعسكر أبوظبي الجاري حالياً في ملعب جامعة نيويورك.

وينوي الجهاز الفني خوض المباراة بطريقة هجومية، واستغلال عاملي الأرض والجمهور، خاصة في ظل التوقعات بلجوء الضيوف للدفاع، ومحاولة اللعب على المرتدات، خصوصاً في الشوط الأول لمحاولة خطف هدف، أو منع شباكهم من تلقي الأهداف.

ويؤدي منتخبنا تدريبه الأساسي مساء اليوم، بمشاركة 26 لاعباً، حيث يعتمد التدريب اليوم على تثبيت طريقة اللعب المطلوب تنفيذها في المباراة المرتقبة، بالإضافة للاستقرار بعض الأسماء التي مازال الجهاز الفني يفاضل بينها.

واهتم الجهاز الفني بتأهيل أكثر من خيار تكتيكي لمركزي الجناح الأيمن والجناح الأيسر، حيث يمتلك «الأبيض» أكثر من بديل يمكنه تعويض علي صالح الذي يغيب بداعي الإصابة، في ظل وجود يحيى الغساني وحارب عبدالله، واهتم بينتو بمنح كلا اللاعبين تكليفات خاصة للقيام بالأدوار المطلوبة مع لاعبي الخط الأمامي، لاسيما الأجنحة حارب عبدالله، ويحيى الغساني المتوقع أن يكون لهما دور في تشكيلة «الأبيض» أمام قيرغيزستان، بالإضافة إلى ماكانزي هانت، وطحنون الزعابي، ونادر يحيى كعناصر قادرة على التقدم للأمام، وتشكيل الضغط الهجومي على دفاعات المنتخب الضيف.

من جانبه، أبدى ياسر سالم، مدير المنتخب الوطني، ثقته في تقديم «الأبيض» مباراة قوية أمام قيرغيزستان، يكون شعارها اللعب من أجل الفوز وحصد النقاط، مشيداً بأجواء التجمع الحالي في أبوظبي، وبالروح المعنوية العالية التي باتت تسيطر على جميع اللاعبين.

وأشار مدير المنتخب، إلى أن الفريق يحتاج إلى الدعم الجماهيري في مباراتيه أمام قيرغيزستان وقطر، بمشوار التصفيات، وقال: كلتا المواجهتين على أرضنا، وبالتالي يجب أن يكون سلاحا الأرض والجمهور حاضرين بقوة لتحقيق المطلوب، والخروج بنتائج إيجابية.

وتابع: جماهير المنتخب لا تحتاج لدعوة، ونعلم أنها ستكون حاضرة، خاصة أن المنتخب لديه تصميم وإرادة عاليتان على اللعب بروح الفوز، وتقديم مستوى مميز يسهم في التفاف الجماهير حول اللاعبين، وكلنا ثقة في جميع العناصر بالتشكيلة، وبأنها قادرة على تحقيق تطلعات جماهير المنتخب».