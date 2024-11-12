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الرياضة

«دولية» الإمارات للدراجات المائية في أبوظبي «الأحد»

«دولية» الإمارات للدراجات المائية في أبوظبي «الأحد»
12 نوفمبر 2024 09:50

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية على كاسر الأمواج في أبوظبي، يوم الأحد المقبل، بمشاركة واسعة لأكثر من 60 دراجة من مختلف الفئات، في فعالية رياضية بارزة تجمع المحترفين والهواة.
ويعد هذا الحدث من بين أقدم المنافسات في مجال الرياضات البحرية، حيث تُنظم البطولة عبر سلسلة من الجولات، التي تقام في مختلف إمارات الدولة، بإشراف اتحاد الرياضات البحرية، الذي يسعى لضمان أعلى معايير التنظيم، مع اعتماد نتائج البطولة ضمن التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للرياضات البحرية.
وتنقسم المنافسات إلى 11 فئة تشمل، واقف جي بي 1، جالس جي بي 2، واقف ناشئين 3.1، المخضرمين، وفئة الحركات الاستعراضية.
وقد تم تخصيص 15 دقيقة لكل فئة باستثناء فئة المحترفين التي خصصت لها 20 دقيقة، وتنطلق الفئات على مرحلتين؛ صباحية ومسائية، مع تصميم مسار سباق يمتد على كاسر الأمواج بأبوظبي، مما يتيح للجمهور فرصة متابعة الحدث عن قرب.
ومع هذا العدد الكبير من المشاركين، من المتوقع أن تشهد البطولة تنافساً قوياً ومحتدماً بين الرياضيين، مما يضمن لعشاق الدراجات المائية مشاهد حماسية تبرز المهارات العالية والتفوق الفني للمشاركين، وتؤكد مكانة البطولة واحدة من أكبر الفعاليات البحرية على مستوى المنطقة.
من جهته، وجّه سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية وقال: أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان على دعمه المستمر والدائم للرياضة البحرية، والذي كان له دور كبير في تحقيق النجاحات التي نفتخر بها على مستوى البطولات الدولية، كون دعمه المتواصل يعكس التزامه العميق بتطوير الرياضات البحرية، وتعزيز مكانة الإمارات وجهة رياضية عالمية.
وقال: نسعى لتقديم تجربة مميزة للمشاركين والجمهور على حد سواء، ونتطلع إلى أن تكون هذه الجولة حدثاً استثنائياً يليق بمكانة أبوظبي وجهة رياضية رائدة، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين، ونتطلع إلى عروض قوية ومشوقة في أجواء حماسية.

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