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الرياضة

نيمار: السعودية قادرة على تنظيم نسخة «استثنائية» في مونديال 2034

نيمار: السعودية قادرة على تنظيم نسخة «استثنائية» في مونديال 2034
12 نوفمبر 2024 10:05

الرياض (د ب أ)
عبّر البرازيلي نيمار جونيور، لاعب الهلال السعودي، عن إعجابه بملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، مؤكداً أن المملكة تمتلك المقومات والإمكانات اللازمة لتنظيم نسخة استثنائية لكأس العالم.
وبيّن النجم البرازيلي نيمار، خلال جولته في معرض ملف استضافة كأس العالم 2034، المقام بمدينة الرياض، أن ملف ترشح المملكة للحدث العالمي خطط له بإتقان، لضمان توفير أفضل تجربة للاعبين والجماهير على حد سواء.
وقال: «صُمم كل شيء بهذا الملف لخدمة كرة القدم، إذ يراعي راحة اللاعبين، من خلال تجنب الرحلات الطويلة وتقليل أوقات السفر في المونديال، وتسهيل التنقل بين الملاعب والفنادق، ما يمنحهم الوقت الكافي للتعافي بين المباريات، وتقديم أفضل أداء فني ممكن».

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