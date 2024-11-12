بايرن ميونيخ يخطط للحفاظ على «الجوهرة»

برلين (أ ب)

يأمل نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، في بقاء لاعبه ونجمه الشاب جمال موسيالا في صفوفه لفترة طويلة، في الوقت الذي أصبح فيه أحد أهم نجوم الفريق.

ويمتد عقد موسيالا مع بايرن ميونيخ حتى نهاية موسم 2026-2025، ولايزال هناك متسع من الوقت للأطراف كافة، من أجل التوصل إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب الذي يشبه «الجوهرة»، لكن أداء اللاعب في الموسم الحالي يجعل الأمر ملحاً، حيث قدم موسيالا أفضل أداء له حتى الآن، ليضع النادي «البافاري» في موقف يدفعه إلى اتخاذ قرار، قبل أن يتم إغراء اللاعب من قبل المنافسين.

وخسر بايرن ميونيخ كلاً من توني كروس، وديفيد ألابا لريال مدريد الإسباني، بعدما فشل في تجديد عقدهما، فيما غادر روبرت ليفاندوفسكي الفريق إلى برشلونة عام 2022، بعد أن رفض التوقيع على عقد جديد مع تبقي عام في عقده.

موسيالا يعد أصغر سناً (21 عاماً)، ما جعل بايرن ميونيخ يضعه واجهة لمستقبل النادي، لكن الأمر لن يكون بأي ثمن، حيث تنصب أولوية النادي دائماً على الإدارة المالية الجيدة، وتحقيق إيرادات قياسية.

وقال ماكس إيبرل، المدير الرياضي للنادي، عقب فوز الفريق على ماينز4-0 في كأس ألمانيا، والتي سجل فيها موسيالا ثلاثة أهداف «هاتريك»: «جمال لاعب غير عادي، لكن الوقت الحالي ليس وقت الحديث عن التجديد».

وسجل موسيالا هدفاً رائعاً من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليمنح فريقه الفوز على سانت باولي 1-0، ليصل فريقه إلى الفوز الخامس في سلسلة انتصارات عبر كل البطولات.