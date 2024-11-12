البطائح يلتقي الجزيرة الحمراء ودياً استعداداً لعودة الدوري

علي معالي (أبوظبي)

قرر الجهاز الفني لفريق البطائح خوض مباراة ودية مساء بعد غدٍ «الخميس» أمام الجزيرة الحمراء، أحد فرق دوري الدرجة الأولى، وذلك استعداداً للفترة المقبلة، وتقام المباراة على ملعب «الراقي» بالشارقة، ويغيب عن الفريق في هذه الفترة ديني بورجيس لاعب الرأس الأخضر، الذي انضم لمنتخب بلاده، على أن يعود يوم 19 نوفمبر الجاري، قبل خوض الفريق مباراته الجولة الثامنة بدوري أدنوك للمحترفين يوم 21 نوفمبر الجاري أمام فريق خورفكان.

ويسعى الكرواتي جوران توميتش مدرب البطائح إلى علاج الكثير من الأخطاء التي وقع فيها الفريق في الجولات الـ 7 السابقة، ويعاني «الراقي» هذا الموسم تراجع الترتيب في جدول دوري أدنوك للمحترفين، مقارنة بالمواسم السابقة التي شارك فيها الراقي بالمحترفين، حيث كان مفاجأة في انطلاقته مع الكبار، بوجوده بالمسابقة للمرة الأولى في تاريخه موسم 2022-2023، وخلال فترة التوقف الحالية حاول المدرب جوران علاج الثغرات الكثيرة، خاصة في الجانب الدفاعي، بدليل أن أكبر نسبة أهداف اهتزت بها شباك «الراقي» في مشواره الاحترافي كانت هذا الموسم بدخول مرماه 17 هدفاً.

ورغم المستوى المميز للفريق في بعض مباريات الموسم، لكن المحتوى العام للفريق يؤكد تراجعه، وهو ما يدرسه المدرب مع جهازه المعاون قبل فوات الأوان.

وكان فريق البطائح في موسمه الأول بالمحترفين موسم 2022-2023، قد جاء في المركز التاسع برصيد 9 نقاط، بعد 7 جولات، مسجلاً 6 أهداف واهتزت شباكه 11 مرة، وفي الموسم التالي جاء في المركز السابع بـ 11 نقطة، مسجلاً 9 أهداف، واهتزت شباكه 8 مرات، وكان واضحاً التطور الكبير الذي عاشه الفريق في بداية الموسم الماضي.

واختلف الوضع كثيراً في الموسم الحالي حتى الآن، حيث تراجع الفريق بشكل كبير، ليجد نفسه في المركز الـ 12 برصيد 4 نقاط فقط، جمعها من فوز واحد على فريق دبا الحصن 2-1، وتعادل مع العين 3-3، وخسر 5 مباريات، وسجل 10 أهداف، ولكنه في نفس الوقت تلقى أكبر نسبة من الأهداف في مشواره بالمحترفين بـ 17 هدفاً.