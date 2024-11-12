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الرياضة

أحمد بن سعيد يستقبل وفد رابطة السلة الأميركية

أحمد بن سعيد يستقبل وفد رابطة السلة الأميركية
12 نوفمبر 2024 11:03


دبي (الاتحاد)
استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفداً من الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA)، يتقدمهم أسطورة فريق لوس أنجلوس ليكرز، ونجم مباريات «كل النجوم» جيمس ورثي، وذلك في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات.
وقدّم أسطورة الدوري الأميركي للمحترفين جيمس وورثي، كأس طيران الإمارات NBA 2024 عشية انطلاق البطولة اليوم في الولايات المتحدة. وذلك في إطار احتفال طيران الإمارات بانطلاق موسم الدوري الأميركي للمحترفين 2024/2025، باعتبارها شريك الخطوط الجوية العالمية الرسمية للرابطة، وشريك الاسم لبطولة كأس طيران الإمارات NBA،
وخلال زيارة جيمس وورثي، تمكّن موظفو مجموعة الإمارات من مقابلة أسطورة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وبطل مباراة «كل النجوم» سبع مرات، والحصول على توقيعاته على منتجات الدوري الأميركي للمحترفين الرسمية.
وبعد ذلك، قدم جيمس وورثي حصصاً تدريبية مصغّرة لعدد من لاعبي كرة السلة الصغار في حديقة زعبيل في إطار تحدي دبي للياقة، وشارك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عاماً من نادي النصر في حصص تدريبية لكرة السلة لتحسين مهاراتهم، وتعلم النصائح والمهارات من أسطورة كرة السلة.

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