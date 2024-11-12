الشارقة يُشن مشواره في «آسيوية اليد» بمواجهة الكويت

الدوحة (وام)

يلتقي فريق الشارقة مع الكويت الكويتي، غداً الأربعاء، في البطولة الآسيوية للأندية الـ«27» لكرة اليد، ممثلاً لأندية الإمارات، وذلك خلال المنافسات التي تقام في نادي الريان بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة تسعة أندية، والمؤهلة إلى مونديال 2025 «سوبر جلوب».

ويلتقي الشارقة مع الريان القطري بعد غدٍ الخميس، يليه لقاء الشباب البحريني يوم الأحد المقبل.

وكان فريق الشارقة قد استعد للبطولة القارية بالتعاقد مع ثلاثة محترفين، وهم زاركو ماركوفيتش، قادماً من الغرافة القطري، وارهاد عليودزيتش قادماً من العربي القطري، وريان بن محمود قادماً من شباب الأهلي.

وخاض الشارقة على مدار الأسبوع الماضي معسكراً إعدادياً في قطر قبل المشاركة في منافسات البطولة، إذ التقى في وديتين كلاً من نادي قطر الرياضي، والشمال.