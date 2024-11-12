رين «الثالث عشر » يتعاقد مع «الاستعراضي»



رين (أ ف ب)

تعاقد رين صاحب المركز الثالث عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم، مع المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي حتى عام 2026، ويحلّ سامباولي (64 عاماً) خلفاً لجوليان ستيفان الذي اسُتبعد الخميس، بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وحضر الأرجنتيني الذي سبق أن درب مرسيليا في فرنسا، كما إشبيلية الإسباني والمنتخبين التشيلي والأرجنتيني، خسارة فريقه المستقبلي أمام تولوز بهدفين من دون رد في الملعب، ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري.

سامباولي، المعروف بأسلوبه الصارم، والمفضّل للعب الاستعراضي الذي يتطلب مجهوداً بدنياً عالياً، سيكون عليه إعادة الفريق إلى المسار الصحيح، بعد فشله في التأهل الأوروبي لأول مرة منذ سبع سنوات في الموسم الماضي.

كان قاد مرسيليا إلى وصافة الدوري في موسم 2021-2022، لكنه غادر النادي حين أدرك أن إدارته لن توفر له الموارد اللازمة لمنافسة باريس سان جرمان على لقب البطولة.

قال أرنو بويي، الرئيس التنفيذي للنادي، في بيان رسمي يعلن فيه قدوم المدرب: «نحن جميعاً سعداء بانضمام خورخي إلينا، لأنه مدرب ذو شهرة عالمية بفضل احترافيته وإنسانيته. لديه ارتباط قوي بلاعبيه وزملائه، إنه شخص مخلص وملتزم. نحن بحاجة إلى طاقته التحفيزية ليمضي النادي قدماً، ويواجه المنافسة بعزيمة».