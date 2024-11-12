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الرياضة

بيلينجهام مطلوب في دورتموند!!

بيلينجهام مطلوب في دورتموند!!
12 نوفمبر 2024 13:19


أنور إبراهيم (القاهرة)

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يسير جوب بيلينجهام لاعب ساندرلاند بالدرجة الأولى الإنجليزية «الشامبيونشيب»، على خطى شقيقه الأكبر جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، الذي غادر في سن صغيرة فريقه الأول بيرمينجهام إلى بروسيا دورتموند الألماني، وتحديداً، وهو في السابعة عشرة من عمره.
وكشفت صحيفة «ذا صن» النقاب عن أن دورتموند يرغب بالفعل في الحصول على خدمات جوب، بعد أن تألق بصورة لافتة في ناديه الحالي ساندرلاند.
وقالت الصحيفة، إن جوب «19عاماً» أصبح هدفاً للنادي الألماني، واللاعب من جانبه يتمنى أن تنتهي الأمور بانتقاله للعب في الدوري الألماني «البوندسليجا» مثل شقيقه الأكبر، وأشارت الصحيفة إلى أن سندرلاند طلب 20 مليون جنيه إسترليني من أجل الاستغناء عن خدمات جوب.
وأصبح الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام أحد أفضل لاعبي العالم، خلال السنة المنتهية، بدليل حصوله على المركز الثالث في ترتيب نجوم الكرة الذهبية التي فاز بها متوسط الميدان الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي، فإن الشقيق الأصغر لم يصل بعد إلى مستوى جود نفسه، ولكنه يتطلع مع ذلك، لأن يكون مثل أخيه الأكبر، بتألقه مع سندرلاند في «الشامبيونشيب».
وقالت الصحيفة، إن جود يرغب بشدة في تحقيق هذا الحلم، والسيرعلى خطى شقيقه، على أن تكون البداية بالنسبة له الانتقال إلى بروسيا دورتموند، قبل أن يتعاظم الحلم، وينجح في جذب اهتمام أحد أندية الدوري الإنجليزي، أو اتباع نهج شقيقه الأكبربالانتقال إلى ريال مدريد.
وسجل بيلينجهام 9 أهداف، وصنع هدفين في 60 مباراة لعبها مع ساندرلاند، منذ انتقاله إليه من ناديه الأول بيرمينجهام في 2023، وأسهم في تقدمه إلى المركز الأول في «الشامبيونشيب» هذا الموسم، ويستهدف ساندرلاند العودة مجدداً إلى الدوري الممتاز «البريميرليج»، بعد أن غادر أندية الصفوة في 2017. 

جود بيلينجهام
سندرلاند
دورتموند
الدوري الإنجليزي
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