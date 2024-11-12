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الرياضة

لاعب كرة قدم من القرن الماضي عمره 58 عاماً ولايزال يواصل العطاء

لاعب كرة قدم من القرن الماضي عمره 58 عاماً ولايزال يواصل العطاء
12 نوفمبر 2024 13:52


طوكيو (أ ب)
يبقى النجمان ليونيل ميسي 37 عاماً، وكريستيانو رونالدو 39 عاماً، لاعبين شابين مقارنة بالياباني كازويوشي ميورا، الذي يكبر سناً بسنوات طويلة عن زملائه في فريقه الياباني، وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو هذا الأسبوع أن ميورا الذي سيبلغ 58 عاماً في فبراير القادم، ينوي اللعب الموسم المقبل بصفوف فريقه سوزوزكا أحد أندية دوري الدرجة الرابعة الياباني لكرة القدم، ليكون موسمه الأربعين في مسيرته الاحترافية.
ويعد ميورا أكبر لاعبي كرة القدم في العالم، وسجل 55 هدفاً في 89 مباراة دولية، وكان أحد نجوم منتخب اليابان خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي. وتنقل اللاعب الياباني بين أندية في البرازيل وإيطاليا وكرواتيا وأستراليا والبرتغال، وكانت محطته الأولى في عام 1986 بقميص سانتوس البرازيلي، الذي لعب له الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه.

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