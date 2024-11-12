الأرجنتيني سامباولي يقود رين الفرنسي

باريس (أ ب)

تولى خورخي سامباولي المدرب السابق لمنتخب الأرجنتين قيادة فريق رين الفرنسي، وأشار النادي إلى أن سامباولي (64 عاماً) وقع عقداً يمتد لعام ونصف العام.

وسيتولى مدرب الأرجنتين في كأس العالم 2018 مهمة الفريق الفرنسي خلفاً لجولين ستيفان، الذي أقيل الأسبوع الماضي.

ويسعى رين لاستعادة توازنه، بعد تراجع الفريق للمركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم مبتعداً بفارق 18 نقطة عن باريس سان جيرمان صاحب الصدارة، وذلك بعد مرور 11 جولة من المسابقة.

من جانبه، قال أرنو بوي، الرئيس التنفيذي، والمدير الإداري لنادي رين: «سامباولي مدرب معروف دولياً باحترافيته الشديدة، وعلاقته الجيدة باللاعبين والجهاز المعاون، فهو شخص ملتزم، ونحتاج طاقته لنعود مجدداً للمنافسة».

وتنقل المدرب الأرجنتيني بين أندية في بيرو وإكوادور وتشيلي وإسبانيا والبرازيل. ورحل سامباولي عن قيادة أولمبيك مارسيليا الفرنسي في يوليو 2022 بشكل مفاجئ رغم قيادته للفريق، للتأهل لدوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب خلاف مع إدارة النادي على سياسة الانتقالات.