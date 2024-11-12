«دولي الشراع» يشيد بمبادرات الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

تلقى اتحاد الشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، إشادة من الاتحاد الدولي للشراع الحديث على هامش اجتماعات الجمعية العمومية 2024، ومجلس الإدارة واللجان المعاونة، والتي اختتمت أعمالها في سنغافورة، بمشاركة فاعلة للدول الأعضاء يتقدمها وفد الإمارات.

وشارك محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، عضو لجنة التطوير والتدريب في الاتحاد الدولي في الاجتماعات التي عقدت هناك على هامش الكونجرس العالمي 2024 برئاسة التركية أوزليم أكدوراك، نائب رئيس الاتحاد الدولي للشراع، وحضور أعضاء اللجان، كما حضر الاجتماعات خبير التطوير المدرب زهير لباط، المدير الفني للاتحاد الذي قدّم تقريراً فنياً حول برامج التطوير الدولية.

وأثنت أوزليم أكدوراك على التعاون اللافت بين الاتحادين الدولي والإماراتي، والذي ترجم في صور عدة كان من بينها انعقاد دورتين أساسيتين في تأهيل المدربين والمدربات وقياسات الشراع، بإشراف محاضرين دوليين، وبإشراف برنامج التضامن الأولمبي تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية، وكذلك ابتعاث بطلتنا ضحى البشر كأول خليجية وإماراتية تتلقى دراسات عليا في التدريب، ضمن برنامج استمر 3 أسابيع في إنجلترا، وأيضاً منح لاعب المنتخب الوطني محمد الحوسني فرصة للمشاركة في بطولة العالم للشباب تحت 19 عاماً، والتي جرت مؤخراً في بحيرة جاردا الإيطالية.

وأكدت لجنة التطوير والتدريب في الاتحاد الدولي أن التعاون مستمر بين المؤسستين، حيث ستشهد دولة الإمارات للمرة الأولى انعقاد دراسات تأهيل المدربات الدولية، بمشاركة اتحادات المجموعة (آي)، التي يرأسها الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس الاتحاد الإماراتي، وتضم دول غرب آسيا والشرق الأوسط، حيث يتوقع أن تسجل الدراسات الدولية مشاركة نسائية من دول الكويت والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر واليمن والأردن والعراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، وإيران.

وقال محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، عضو لجنة التطوير والتدريب في الاتحاد الدولي للشراع، إن الاجتماعات الخاصة بلجنة التطوير والتدريب، أكدت أهمية زيادة المشاركة النسائية في الأنشطة والفعاليات، وتحقيق نسب نجاح جديدة بإتاحة الفرص لهذه الشريحة بالمشاركة، وإبراز قدراتهن في المنافسة.