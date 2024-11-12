بعد سنوات الغياب.. الفلاسي يحصد ذهبية في «عالمية الجوجيتسو»

أبوظبي (وام)

على الرغم من مرور 6 سنوات على آخر مشاركة له في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، إلا أن إصرار منصور رحمة الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي النصر، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار على العودة إلى البطولة الأبرز عالمياً قاده إلى تحقيق الميدالية الذهبية الأولى بفئة الأساتذة الحزام الأزرق.

وقال الفلاسي: «سعيد للغاية بأغلى الذهبيات، بعد العودة للبطولة في أعقاب 6 سنوات من الغياب»، موضحاً أن الوقت قد حان من جديد للاستمرار في رياضته المفضلة، واصفاً المنافسة في عالمية أبوظبي للجوجيتسو بأن لها مذاقاً خاصاً في ظل التطور الملحوظ من عام لآخر، وزيادة أعداد اللاعبين.

وأوضح أن ظروف العمل أبعدته عن الجوجيتسو، إلا أنه أصر على العودة مجدداً العام الجاري، مع إعادة ترتيب الوقت، والتركيز على العودة بقوة لممارسة رياضته المفضلة التي أصبحت الأكثر انتشاراً في دولة الإمارات، والأكثر تأثيراً في المجتمع المحلي.

كانت الفترة الماضية قد شهدت مشاركة الفلاسي في الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي نال فيها برونزية المنافسات من دون بدلة في وزن 77 كجم لفئة الأساتذة.

وتقام منافسات البطولة حالياً في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 9000 لاعب ولاعبة يمثلون 137 دولة، وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.