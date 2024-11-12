«مباراة اليوم» تختفي مع جاري لينيكر



لندن (د ب أ)

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن جاري لينيكر نجم منتخب إنجلترا لكرة القدم السابق، سيترك برنامجه الشهير «مباراة اليوم» بنهاية الموسم الجاري، ويقدّم لينيكر 63/ عاماً/ هذا البرنامج الشهير في (بي بي سي) منذ 25 عاماً، واتفق الطرفان مبدئياً على تمديد التعاقد حتى كأس العالم.2026 في المقابل سيستمر النجم الإنجليزي في تغطية مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2025/ 2026 وسيبث البودكاست الخاص به «ذا ريست إذ فوتبول» عبر منصة بي بي سي ساوندز. وقال لينيكر في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «أنا سعيد بمواصلة ارتباطي الطويل بهيئة الإذاعة البريطانية، وأشكر كل من ساهم في ذلك».

من جانبه، قال أليكس كاي جيلسكي، مدير بي بي سي سبورت: «جاري مقدم برامج من الطراز العالمي، وسعداء بوجوده معنا لتغطية كأس العالم، وكأس الاتحاد الإنجليزي»، وأشار جيلسكي «لينيكر سيترك البرنامج بعد 25 عاماً، ونشكره على كل ما قدمه في هذا البرنامج الذي لا يزال يجذب ملايين المشاهدين أسبوعياً، بالتأكيد سنفتقده، لكننا سعداء باستمراره معنا في التغطية المباشرة».

ومما يجدر ذكره أن لينيكر يقدم البرنامج الشهير منذ عام 1999، ويربح منه سنوياً 35ر1 مليون جنيه إسترليني (7ر1 مليون دولار). وأثار النجم الإنجليزي الجدل بآرائه السياسية، لكنه يتمتع بشعبية كبيرة. وأطلق جاري لينيكر شركة خاصة ناجحة يقدم من خلالها عدداً من البرامج السياسية والكروية بالاشتراك مع النجمين السابقين، آلان شيرر، وميكا ريتشاردز.