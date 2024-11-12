«أبوظبي إكستريم» تعود إلى البرازيل للمرة الثانية

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة رياضية تاريخية، تعود بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC) إلى البرازيل للمرة الثانية، حيث ستقام في مدينة ريو دي جانيرو للمرة الأولى في تاريخ البطولة يوم الأحد المقبل، وينتظر أن تشهد هذه النسخة مشاركة واسعة من أبرز الأبطال البرازيليين، بالإضافة إلى نخبة من المقاتلين العالميين، مما يعكس التزام البطولة بتوسيع نطاقها على الساحة الدولية.

كانت البطولة التي تنظمها شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، قد أُقيمت سابقاً في مدينة بالنيارو كامبوريو البرازيلية، وقد حققت نجاحاً كبيراً، ما جعلها تحظى بشعبية واسعة بين الرياضيين والجماهير البرازيلية، أما في النسخة المقبلة، فقد تم تخصيص معظم بطاقات النزال لأقوى المقاتلين البرازيليين وأبطال رياضات الجوجيتسو والمصارعة والجرابلنج من البرازيل والدول المجاورة، في خطوة تهدف إلى إعطاء الفرصة للرياضيين المحليين لتألق على الساحة الدولية.

وستتمثل هذه البطولة في فرصة هامة للبرازيل، التي تعتبر منبعاً رئيسياً لرياضة الجوجيتسو، لاحتضان هذا الحدث الرياضي الكبير للمرة الثانية.

الجدير بالذكر أن هذه النسخة من بطولة أبوظبي إكستريم تعتمد على تعزيز تمثيل الرياضيين البرازيليين، في حين أن النسخ المقبلة ستشهد مشاركة واسعة من جنسيات مختلفة، مع تسليط الضوء على اللاعبين الإماراتيين بشكل خاص.

وتسعى اللجنة المنظمة إلى توسيع قاعدة المشاركين في المستقبل ليشمل رياضيين من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على تقديم فرص أكبر للمواهب المحلية في الإمارات وفي دول أخرى.

وتستهدف بطولة أبوظبي إكستريم، من خلال هذه الاستراتيجية، تطوير رياضات الجوجيتسو والجرابلنج على مستوى عالمي، حيث تقدم منصة احترافية للرياضيين لعرض مهاراتهم وتطوير قدراتهم في منافسات عالمية. كما تسهم البطولة في تعزيز التبادل الثقافي بين الإمارات والبرازيل، فضلاً عن تعزيز مكانة الإمارات كمركز رياضي عالمي في رياضات القتال.

وأكد طارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، أن هناك تعاوناً وثيقاً بين الإمارات والبرازيل للارتقاء برياضة الجوجيتسو والرياضات القتالية بشكل عام، وأنه تم اختيار مدينة ريو دي جانيرو باعتبارها قلعة عالمية من قلاع الفنون القتالية، في نفس الوقت الذي تقيم فيه أبوظبي ما يقرب من 300 بطولة حول العالم للجوجيتسو والفنون القتالية، الأمر الذي يعتبر ضمانة حقيقية لنجاح الحدث.

وأكد البحري أن بطولة «أبوظبي إكستريم» منتج إماراتي بحت، ولد قوياً، وسيواصل مسيرته الناجحة في الانتشار والتميز للمساهمة في جعل أبوظبي مركزاً عالمياً للفنون القتالية، وأن هذه النسخة من البطولة تستهدف تعزيز تمثيل الرياضيين البرازيليين، في حين أن النسخ القادمة ستشهد مشاركة واسعة من جنسيات مختلفة، مع تسليط الضوء على اللاعبين الإماراتيين. فيما ستسعى اللجنة المنظمة إلى توسيع قاعدة المشاركين في المستقبل لتشمل رياضيين من جميع أنحاء العالم.

من المتوقع أن تقدم هذه البطولة للمشاركين والجماهير تجربة رياضية استثنائية، بفضل التفاعل الكبير بين أفضل الأبطال في رياضات الجوجيتسو والمصارعة من البرازيل والعالم، ما يسهم في رفع مستوى المنافسة ويؤكد على الأهمية العالمية لهذا الحدث.