أكبر موقع إحصائيات عالمي يطالب ليفربول بتجديد عقد صلاح!

معتز الشامي (أبوظبي)

ربما هي من المرات القليلة التي يخصص فيها موقع «أوبتا» العالمي، والذي يعد أكبر موقع للإحصائيات الفنية في كرة القدم بالعالم، تقريراً مطولاً، هدفه الأهم، هو الضغط على أحد أندية «البريميرليج» من أجل التجديد مع لاعبه الأهم، بل أهم لاعب في مركزه بالكرة الإنجليزية.

وهو ملخص التقرير المطول الذي عرضه أوبتا، عبر موقعه الرسمي، ليؤكد تحطيم صلاح للأرقام القياسية هذا الموسم وتفوقه على جميع لاعبين الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وعنون قائلاً: «صلاح يتحسن بطريقة ما، يجب على ليفربول أن يتمسك باستمراره».

ونجح صلاح في أن يكون أول لاعب الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا هذا الموسم، الذي يصل إلى رقم مزدوج لكل من تسجيل الأهداف وصناعة الأهداف في جميع المسابقات، حيث استطاع أن يسجل 10 أهداف ويصنع 10 أهداف خلال 17 مباراة فقط لعبها في كل المسابقات منذ بدء الموسم الجاري.

وقال تقرير أوبتا: «قدم صلاح تذكيراً في الوقت المناسب يلخص لماذا يجب على ليفربول التأكد من تسوية وضع عقده الجديد».

وتابع: «لا يمكنك الإشارة إلى أي إحصائية هجومية دون بدء الجملة فقط محمد صلاح ، حيث كان المصري يحدث ضجة كبيرة ودائمه منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، حيث سجل وصنع أهدافا أطلقت الريدز إلى المجد في الداخل والخارج وهو ما زال يفعل ذلك، ففي الأسبوع الماضي فقط وجد الشباك في فوز ليفربول 2-1 على برايتون بهدفه رقم 164 في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما جعله يتفوق على بطل النجم السابق روبي فاولر، ويصل إلى المركز الثامن في قوائم هدافي المسابقة على مر العصور».

وأكمل التقرير: «وبعد ذلك، بفضل تمريرته الحاسمة وهدفه رقم 165 في الفوز 2-0 على أستون فيلا يوم السبت الماضي، أصبح صلاح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا هذا الموسم يصل إلى رقم مزدوج لكل من تسجيل الأهداف (10) وصناعة الأهداف (10) في جميع المسابقات، وذلك في 17 مباراة فقط».

وأشار التقرير إلى أنه في مباراة السبت الماضي سجل صلاح وصنع هدفاً في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة والثلاثين، ليتخلف بفارق هدف واحد فقط عن واين روني (36)، الذي فعل ذلك أكثر من مرة في تاريخ المسابقة.

وأضاف: «إن وصول صلاح إلى رقمين مزدوجين من الأهداف وصناعة الأهداف في 17 مباراة فقط، يجعله أسرع شخص يفعل ذلك مع ليفربول في آخر 40 موسم، بينما ثاني لاعب في التاريخ فعل ذلك بعد صلاح كان لويس سواريز، ولكنها فعلها خلال 23 مباراة في موسم (2013-2014)».

كما أن هذا هو الموسم الرابع على التوالي الذي يصل فيه صلاح إلى رقم مزدوج لكل من الأهداف والصناعة، وهو أيضاً في أفضل وتيرة له على الإطلاق في مشاركاته في الأهداف لكل 90 دقيقة منذ وصوله إلى ميرسيسايد قبل أكثر من سبع سنوات.

وتمكن صلاح من تحقيق أرقام مزدوجة للتسجيل وصناعة الأهداف في كل موسم مع ليفربول باستثناء موسم 2020-21 (ستة أهداف)، ومع ذلك، يبدو أنه من المرجح أن ينهي هذا الموسم بأعلى حصيلة له مع الريدز في موسم واحد، و يحتاج صلاح إلى صناعة سبعة أهداف أخرى فقط ليحطم أفضل رقم له وهو صناعة 16 هدفاً في موسم 2022-23، ما يعني أن صلاح مرشح لتحطيم أرقام قياسية غير مسبوقة، سواء له أو لغيره من اللاعبين خلال الموسم الجاري.