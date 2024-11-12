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الرياضة

شباب خورفكان بطلاً للسلة في «شاطئية كلباء»

شباب خورفكان بطلاً للسلة في «شاطئية كلباء»
12 نوفمبر 2024 18:04


الشارقة (الاتحاد)

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تتواصل بنجاح كبير منافسات دورة كلباء للألعاب الشاطئية الرابعة، ووسط حضور جماهيري كبير، واختتمت منافسات التايكواندو وكرة السلة للشباب، وتم تتويج الفائزين في مختلف الفئات والأوزان لمسابقة الكاراتيه التي تنافس فيها أكثر من 100 لاعب، بمشاركة واسعة من الأندية أبرزها الشارقة الرياضي الذي حصد 45 ميدالية ملونة، وكلباء حصد 43 ميدالية، وفي مسابقة شباب كرة السلة 3×3 حصل فريق شباب خورفكان على المركز الأول والميداليات الذهبية، وحل فريق شباب البطائح ثانياً، وأشبال الحمرية في المركز الثالث.
وفي منافسات كرة القدم، أسفرت مباريات الجولة الأخيرة للمجموعات عن تأهل فرق كلباء والعامرات واللمسة الذهبية، والحميدي إلى الدور نصف النهائي، وفاز كلباء على الروح الإيجابية «3/0» والحميدي على الإمارات اكس «11/2» والعامرات على دبا الحصن «3/0»، وحسم اللمسة الذهبية تأهله، بعد الفوز على الذئاب بركلات الترجيح «2/0»، بعد التعادل بنتيجة «8/8» في الأشواط الأصلية للقاء.

الألعاب الشاطئية
مجلس الشارقة الرياضي
كلباء
خورفكان
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