وفاة ماركو أنجولو لاعب منتخب الإكوادور بعد حادث سير



كيتو (أ ب)

أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم وفاة ماركو أنجولو لاعب منتخب إكوادور وفريق سينسيناتي الأميركي متأثراً بإصاباته في حادث سيارة أودى بحياة زميله السابق في فريق الشباب روبرتو كابيزاس.

وكان أنجولو البالغ من العمر 22 عاماً مستقلاً السيارة التي اصطدمت بحاجز معدني على طريق سريع جنوب شرق العاصمة كيتو في 7 أكتوبر، حيث توفي في الحادث السائق وكابيزاس لاعب فريق إنديبندينتي جونيورز.

وأصيب أنجولو بجروح خطيرة في الرأس وكدمة في الرئة، وتم إدخاله في غيبوبة اصطناعية قبل أن يتوفى مساء الاثنين متأثراً بإصاباته، وفقاً لما ذكرته صحيفة إل يونيفيرسو. ولعب أنجولو بصفوف إل دي يو كيتو بطل الدوري الإكوادوري لكرة القدم معاراً من نادي سينسيناتي الأميركي.

ونعى الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم اللاعب الراحل قائلاً «لقد دافع أنجولو عن قميص بلادنا في كل فرصة سنحت له، وأدى بإخلاص وتفان، فلم يكن لاعباً جيداً فقط، بل زميلاً رائعاً في الفريق، ورحيله ترك ألماً شديداً في قلوبنا». وتدرج أنجولو،لاعب خط الوسط، في صفوف منتخبي الناشئين والشباب بإكوادور تحت 17 عاماً و20 عاماً، وارتدى قميص المنتخب الأول لأول مرة في مباراة ودية أمام العراق في نوفمبر 2020، وخاض ودية أخرى ضد أستراليا في مارس 2023.