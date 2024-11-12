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الرياضة

هاميلتون: شوماخر أسطورة رياضة السيارات

هاميلتون: شوماخر أسطورة رياضة السيارات
12 نوفمبر 2024 18:45

برلين (د ب أ)

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أشاد البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في سباقات السيارات فورمولا-1 بمايكل شوماخر، قائلاً إن السائق الألماني السابق هو أسطورة هذه الرياضة وملهم السائقين الشباب، وقال هاميلتون، في مقدمة كتاب جديد عن شوماخر «مايكل من بين أساطير هذه الرياضة، وقدوة للسائقين الشباب».
أضاف السائق البريطاني «سرعة شوماخر وأخلاقه في العمل وتصميمه طوال مسيرته وأدائه المتميز، كلها أمور مثيرة للإعجاب». ويحتفل كتاب «بطولة العالم للسيارات - مايكل شوماخر» بمرور 30 عاماً على فوز مايكل شوماخر بأول بطولة عالم للفورمولا-1وحقق شوماخر اللقب مع فريق بينيتون عام 1994 في موسم استثنائي، شهد وفاة مأساوية للسائق البرازيلي أيرتون سينا على حلبة إيمولا في سباق جائزة أستراليا الكبرى.
وتصدر شوماخر حينها الترتيب العام للسائقين قبل السباق الأخير من الموسم، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن دامون هيل سائق فريق ويليامز. وبعد حادث تصادم بين الثنائي خرج شوماخر من السباق، بينما حاول هيل استكماله قبل أن ينسحب في النهاية، ليفوز السائق الألماني بلقبه العالمي الأول.
وحقق مايكل شوماخر بطولة العالم 6 مرات أخرى، واحدة مع بنيتون و5 مع فريق فيراري محققاً رقماً قياسياً في فورمولا -1، تساوى معه لويس هاميلتون عندما فاز باللقب السابع في عام 2020.

 

شوماخر
مايكل شوماخر
هاميلتون
لويس هاميلتون
الفورمولا-1
سباقات الفورمولا-1
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