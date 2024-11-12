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الرياضة

سباق الخيول العربية في ضيافة الظفرة

سباق الخيول العربية في ضيافة الظفرة
12 نوفمبر 2024 19:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
ينظم نادي ليوا الرياضي، غدًا الأربعاء، السباق الثالث للخيول العربية الأصيلة على ميدان مدينة زايد بمنطقة الظفرة، مواصلاً بذلك سلسلة من النجاحات في تنظيم مختلف السباقات التي تعزز الحراك الرياضي في المنطقة. ويأتي هذا السباق ضمن إطار رؤية النادي لتعزيز رياضات الفروسية والتقاليد الإماراتية في منطقة الظفرة، وجذب المزيد من المنافسات الرياضية التي تسهم في الترويج للرياضات التراثية.
ومن المتوقع أن يشهد السباق مشاركة واسعة من الفرسان وملاك الخيول، في أجواء تنافسية قوية على المراكز الأولى. يُذكر أن السباق السابق حقق نجاحاً لافتاً، حيث تُوج الحصان حيزوم للمالك سيف محمد المحيربي في الشوط الأول، والحصان ميمون للمالك سيف عشير علي في الشوط الثاني، مما يعكس تزايد الإقبال على هذه الرياضات التراثية في المنطقة.

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