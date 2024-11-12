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الرياضة

10 لاعبين في قائمة منتخب الجولف لـ «عربية الزوراء»

10 لاعبين في قائمة منتخب الجولف لـ «عربية الزوراء»
12 نوفمبر 2024 19:30


دبي (وام)
أعلن الجهاز الفني لمنتخب الجولف اختيار قائمة مبدئية تضم 10 لاعبين، استعداداً لخوض منافسات البطولة العربية الـ43 للرجال، والثانية للرواد التي تستضيفها عجمان خلال الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر الجاري، على ملعب الزوراء للجولف، وأوضح فيصل السرغيني مدرب المنتخب أن القائمة التي تضم 10 لاعبين، تخوض تدريبات مكثفة صباحية ومسائية على أن يتقلص العدد إلى 4 لاعبين لمنتخب الرجال و3 لاعبين للرواد سيمثلون المنتخب في البطولة.
من جهته أكد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، أن المنتخب سيصل إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق منافسات البطولة، خاصة وأن مؤشرات المستوى الفني على صعيد الأداء الجماعي والفردي في تصاعد مستمر، وأعرب عن أمله في أن يظهر لاعبو الإمارات بالمستوى المأمول ما يعزز فرص فوزهم بمراكز متقدمة في البطولة.

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