حمدان بن محمد: هدفنا صناعة الأبطال واعتلاء منصات التتويج

دبي (الاتحاد)

في ضوء توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دولة الإمارات في المركز الأول بكل المبادرات وجميع المجالات، وجعل الرياضة أسلوب حياة، زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، «خلوة دبي للرياضة»، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وثمَّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة المجلس بتنظيم هذه الخلوة، وأكد أهمية الخروج بتوصيات ومبادرات تتناسب مع تنامي دور الرياضة في المجتمع على المستويين التنافسي والمجتمعي، وكذلك على المستوى الاقتصادي، من خلال خلق فرص عمل جديدة واستضافة أحداث وفعاليات كبرى على مدار العام، مؤكداً سموه أهمية صناعة الأبطال واعتلاء منصات التتويج في البطولات المحلية والقارية والدولية.

وقال سموه «إن خلوة دبي للرياضة تعكس مكانة الرياضة في مجتمع دبي في ضوء ما توليه القيادة الرشيدة من دعم للرياضة وحرص على تشجيع المجتمع بكل فئاته على ممارستها، وما أثمره هذا الحرص من تحقيق النمو والإنجازات والتطور لهذا القطاع الحيوي، وتوفير البنية التحتية الداعمة للأحداث الرياضية الكبرى»، مشيراً سموه إلى أن الخلوة تتماشى مع الأهداف التي يتم العمل لإنجازها ترجمة للدعم والرعاية والاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، وأن تكامل آراء المختصين والخبراء يسهم في رسم مستقبل القطاع الرياضي.

وتجوّل سموّه، يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بين المشاركين في الخلوة التي نظمها مجلس دبي الرياضي في متحف المستقبل تحت شعار «دبي الوجهة الرياضية الأولى» والذين يمثلون تنوعاً واسعاً من الجنسيات والتخصصات، ويمتلكون خبرات كبيرة في مختلف مجالات العمل الرياضي، حيث حرص سموه على تجاذب أطراف الحديث مع المشاركين في مناقشات الخلوة والاستماع إلى طروحاتهم، حيث عبّر لهم عن تقديره لمشاركتهم في الخلوة سعياً للوصول إلى مستقبل أفضل للرياضة في دبي ودولة الإمارات والعالم بصورة عامة.

والتقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بسفراء دبي للرياضة من نجوم الرياضة العربية والعالمية المشاركين في الخلوة، وعبر سموّه للرياضيين من سفراء دبي للرياضة عن تقديره لمشاركتهم في النقاش، وجهودهم في تعزيز مكانة الرياضة في دبي، وأكد لهم أن الرياضة رغم كونها ساحة للتنافس، فإنها تجمع الرياضيين على قيم نبيلة قائمة على التنافس الشريف والروح الرياضية والسعادة والتعارف والتعاون، وغيرها من القيّم التي نحرص على أن تكون سائدة في جميع المحافل الرياضية، وأن توحد الرياضيين في كل البطولات.

ويضم سفراء دبي للرياضة: أسطورة فنون القتال المختلط وبطل العالم الروسي حبيب نور محمدوف، والفرنسي باتريس ايفرا القائد السابق لمنتخب فرنسا لكرة القدم، نجم أندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس ومارسيليا سابقاً والفائز بألقاب عديدة في الدوري والكأس في مختلف الدوريات الأوروبية، وفادي الخطيب نجم المنتخب اللبناني وعدد من الأندية المحترفة سابقاً والذي شارك مرات عديدة في بطولة العالم وكأس العالم لكرة السلة.

شارك في الخلوة من سفراء دبي للرياضة، سانيا ميرزا نجمة التنس الهندية العالمية، وهارباجان سينج قائد المنتخب الهندي للكريكت سابقاً بطل كأس العالم مرتين، والنجم باكاري سانيا اللاعب السابق لمنتخب فرنسا وناديي أرسنال ومانشستر سيتي لكرة القدم، الفائز بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا، والنجم العراقي نشأت أكرم الذي لعب لعدد من أهم الأندية العربية وناديي تفينتي الهولندي وداليان الصيني، الفائز بكأس آسيا لكرة القدم 2007 مع المنتخب العراقي، والذين يقيمون في دبي ويعملون فيها لتعزيز مكانة الرياضة واستقطاب المواهب وتطويرها وإلهام أجيال جديدة من الصغار ليكونوا أبطال المستقبل.

انطلقت أعمال الخلوة بكلمة خلفان جمعة بالهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، التي تحدث فيها عن الرياضة وأهميتها للأفراد والدول والمدن، وقدرتها على التأثير في المجتمع إيجاباً، كما عرض ملخصاً رقمياً للقطاع الرياضي في دبي الآن والذي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية.

وتحدث فيها معالي أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي حصة بو حميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، وأحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري، وعبدالله سعيد النابودة، مالك فريق دبي لكرة السلة.

وحملت الجلسة الثانية عنوان «دبي: أرض المواهب.. نحو مستقبل واعد»، وتحدث فيها أسطورة فنون القتال المختلط الروسي حبيب نور محمدوف، والفرنسي باتريس ايفرا القائد السابق لمنتخب فرنسا لكرة القدم، نجم أندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس ومارسيليا سابقاً، وفادي الخطيب نجم المنتخب اللبناني لكرة السلة، وسانيا ميرزا نجمة التنس الهندية العالمية، وهارباجان سينغ قائد المنتخب الهندي للكريكت سابقاً.

وشارك في الخلوة علي بوجسيم الحكم المونديالي السابق، وإسماعيل مطر قائد منتخب الإمارات الوطني ونادي الوحدة لكرة القدم سابقاً، وخلفان حارب بطل العالم في الزوارق السريعة سابقاً، ورؤساء ومجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم في دبي، ومسؤولو الأكاديميات ومراكز التدريب ومراكز انتقاء المواهب العاملة في دبي.

شارك في «خلوة دبي للرياضة» 100 من نخبة المختصين، يتقدمهم وزراء وقيادات ومدراء عموم الدوائر الحكومية المحلية وعدد من صنّاع القرار في مختلف جوانب العمل الرياضي ونجوم الرياضة العالمية الذين يقيمون في دبي ويعملون فيها، ويأتي تنظيمها للمساهمة في تحقيق أهداف خطة دبي 2033 وأجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية 33 فيما يتعلق بالمجال الرياضي، بهدف رسم مستقبل القطاع الرياضي على مستوى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وعلى مستوى تطوير قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية، وكذلك على مستوى زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي، وأيضاً زيادة أعداد ممارسي الرياضة التنافسية والمجتمعية بين مختلف الفئات ولجميع الجنسيات، بما ينعكس بالإيجاب على صحة وسعادة ونشاط أفراد المجتمع وعلى جودة الحياة في دبي.

حضور

حضر الخلوة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، وعدد من مدراء العموم والمسؤولين في الوزارات الاتحادية والدوائر الحكومية المحلية والعاملين في القطاع الرياضي.