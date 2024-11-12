جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تتوج الفائزات في النسخة الثامنة اليوم

أبوظبي (وام)

تستضيف أبوظبي، اليوم، في فندق قصر الإمارات، حفل تتويج الفائزات بالنسخة الثامنة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وبمتابعة واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

وتضم القائمة التي أعلنتها لجنة تحكيم الجائزة المرشحات الثلاثة الأوائل عن كل فئة من فئات الجائزة، وتشمل 8 فئات للمستويين الفردي والجماعي، حيث شهدت عملية الترشح إقبالاً كبيراً للتسجيل في الفئات المختلفة من مختلف الدول العربية منذ فتح باب الترشّح.

وفي فئة أفضل رياضية عربية، ضمت القائمة، كيليا نمور، نجمة الجمباز الفني (الجزائر)، سارة سمير السيد، بطلة رفع الأثقال (مصر)، والسباحة فريدة هشام عثمان (مصر). وفي فئة أفضل رياضية إماراتية، ضمت القائمة، عهود خليفة الكعبي، وغلا الحمادي، وأسماء الحوسني.

وضمت قائمة المرشحات لفئة أفضل رياضية ناشئة، لطيفة محمد خليفة الفلاسي (الإمارات)، فريدة محمد أبوهاشم (مصر)، وياسمين أحمد وهدان (الأردن).

وفي فئة أفضل رياضية بارالمبية، ضمت القائمة، مريم أحمد عبدالله الزيودي (الإمارات)، رحاب أحمد رضوان (مصر)، وصايفي نسيمة (الجزائر).

أما فئة أفضل أم رياضية، التي استحدثتها اللجنة المنظمة منذ الدورة الماضية فشملت، رقية أحمد عبدالله الزعابي (الإمارات)، سهام أحمد محمود القرم (مصر)، وميساء محمد علي هاشم (سوريا).

وفي فئة أفضل مدرب أو مدربة، ضمت القائمة، مروة العامري (تونس)، ومنى زاكيني (المغرب)، وسارة أشرف محمد (مصر).

وتضم فئة أفضل إعلامية مرشحتين فقط، هما نعيمة علي مبروك ساسي (تونس)، ونهلة نبيل بوزيد المغربي (السودان).

وفي فئة أفضل فريق، تضم القائمة، نادي الزمالك (مصر)، نادي بني ياس (الإمارات)، ومركز الصحراء العربية أول فريق نسائي محترف في سباقات الهجن (من الإمارات).

وفي كل دورة من دورات الجائزة، يتم منح جائزة خاصة من قبل لجنة التحكيم، لتكريم شخصية العام الرياضية العربية على أدائها المتميز وإسهاماتها في الارتقاء بالرياضة النسائية في الوطن العربي، كما تم استحداث جائزة الرواد، لتكريم أصحاب التاريخ الحافل في الرياضة العربية.