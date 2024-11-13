«قلب جديد» يدخل حسابات ريال مدريد!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعيداً عن الأسماء الثلاثة التي ترددت في الآونة الأخيرة داخل «أروقة» ريال مدريد، للمفاضلة بينهما، واختيار أحدها لشغل مركز قلب الدفاع الذي لم يعد يوجد فيه إلا الألماني أنطونيو روديجير، كشفت صحيفة «ماركا» النقاب عن أن اسماً جديداً لم يكن في الحسبان قد ظهر على السطح، ويحظى بالقبول في «سانتياجو برنابيو» خاصة أنه بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية «لوكاستيا» المدريدية، قبل انتقاله في 2017 إلى إسبانيول، ثم أتلتيكو مدريد، قبل أن يشد الرحال إلى إيطاليا ليلعب لنادي روما الصيف الماضي.

وقالت الصحيفة، إن الاسم الجديد «المفاجأة» هو الدولي الإسباني ماريو هيرموزو «29 عاماً»، بعد أن كان الحديث منحصراً من قبل حول الثلاثي إيميريك لابورت لاعب النصرالسعودي، والدولي الألماني جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن، والفرنسي الشاب كاستيللو لوكيبا لاعب لايبزج.

وسر«المفاجأة» يرجع - على حد قول موقع جول العالمي - إلى حقيقة أن هيرموزو كان متاحاً في الصيف الماضي أمام الريال قبل انتقاله إلى روما الإيطالي، ورغم ذلك لم يفكر «البلانكوس» بجدية في التعاقد معه، ولعب هيرموزو 9 مباريات مع «ذئاب» روما، رغم غيابه أسبوعين بسبب الإصابة.

وأوضح الموقع أن فرص ضم إيميريك لابورت تضاءلت بسبب تمسك ناديه السعودي بالحصول على 30 مليون يورو مقابل الاستغناء عنه، وهو ما يرفضه الريال، رغم أن اللاعب نفسه وافق على تخفيض راتبه لأكثر من النصف، بينما هناك منافسة من جانب برشلونة على ضم جوناثان تاه، إذ وضعه البارسا في دائرة اهتماماته، أما الثالث كاستيللو لوكيبا، فقد تعاقد معه ناديه الألماني حتى صيف 2029، ما يعني أنه قد يطلب رقماً كبيراً جداً مقابل الاستغناء عنه.

وقالت «ماركا»، إن ماريو هيرموزو، يلعب أساسياً مع روما، ما يؤكد قدراته وإمكاناته الكبيرة في مركز قلب الدفاع، ولكنه بدأ يفكر في الرحيل بسبب تراجع وضع «الذئاب» في جدول الدوري الإيطالي، مشيرة إلى أنه جاهز للاستجابة لأي عرض يتقدم به ناديه القديم. وينتهي عقد هيرموزو في صيف 2027.