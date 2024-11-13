نادي غنتوت يعلن تخريج دفعة من «فارس أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، قام نادي غنتوت بتخريج الدفعة الأولى من برنامج «فارس أبوظبي»، الذي أطلقه مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع أندية أبوظبي المختلفة، وهو ضمن مشروع الرياضات التراثية للأجيال الواعدة، والذي يهدف لترسيخ ثقافة الرياضات التراثية، وتنشئة أجيال المستقبل بمفاهيم الموروث الوطني الأصيل، والسعي لغرسها في وجدان الأجيال كافة، امتداداً لمسيرة الآباء والأجداد، ورحلتهم الثرية في الرياضات التراثية الخالدة، التي تواصلت بين الأجيال، وذلك تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين في المجالات المختلفة.

وضم برنامج نادي غنتوت 73 طالباً وطالبة تحت 18 سنة، وانطلق منذ شهر يونيو الماضي، وحتى التاسع من نوفمبر الجاري، من خلال متابعة خالد سعيد المرزوقي، العضو المنتدب المدير التنفيذي لنادي غنتوت، وبإشراف ناصر الشامسي، عضو مجلس الإدارة مدير البرامج والتدريب بالنادي، وحضور راشد الحوسني، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وأولياء أمور المشاركين من الجنسين، الذين عبّروا عن سعادتهم ببرنامج «فارس أبوظبي»، الذي استهدف هذه الفئة الواعدة، التي تمثل أبطال المستقبل، للاستفادة من البرنامج، الذي شهد مشاركة مجموعة كبيرة من الواعدين في مجال الألعاب التراثية بمختلف أنواعها مثل الرحلات البرية، والسباقات البحرية، والفروسية.

وتضمن البرنامج زيارات ميدانية لمدارس أبوظبي، للتعريف بأهداف البرنامج الرياضي التراثي الجديد، الذي استهدف فئة الناشئين تحت 18 عاماً من طلبة وطالبات المدارس، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.