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الرياضة

«الصقور البيضاء».. منافس يتطلب «جدية الأبيض»!

«الصقور البيضاء».. منافس يتطلب «جدية الأبيض»!
13 نوفمبر 2024 10:49

 
مراد المصري (أبوظبي)
يلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب قيرغيزستان يوم غدٍ الخميس، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك في لقاء يتطلب الجدية أمام المنافس رغم حداثة تأسيسه، لأنه دائماً ما يجعل الأمور صعبة على منافسيه، مع مواصلة رحلة التطور في السنوات الأخيرة.
وتأسس منتخب قيرغيزستان في عام 1993، وانضم إلى الاتحادين الدولي والآسيوي في العام ذاته، وكان مستواه متواضعاً في السنوات الأولى، قبل أن يبدأ بوضع قدمه على الساحة الآسيوية بشكل جاد، بداية من تحقيقه الميدالية البرونزية في كأس التحدي الآسيوي عام 2006.
لم يسبق للمنتخب المعروف بلقب «الصقور البيضاء» التأهل إلى كأس العالم، إلا أنه شارك في نهائيات كأس آسيا مرتين، وجاء التأهل الأول في نسخة 2019 على أرض الإمارات، ووقتها تجاوز دور المجموعات، بعدما أوقعته القرعة إلى جانب كوريا الجنوبية والصين والفلبين، قبل أن يخرج في الدور الثاني على يد منتخبنا الوطني، بعد الخسارة 2-3 في الأشواط الإضافية، وأحرز أهداف «الأبيض» في تلك المباراة، خميس إسماعيل، وعلي مبخوت، وأحمد خليل.
كما شارك منتخب قيرغيزستان في نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، إلا أنه غادر مبكراً من دور المجموعات بعد التعادل مع سلطة عمان، والخسارة أمام السعودية وتايلاند.
شهدت منتخب «الصقور البيضاء» تغييرات فنية، خلال الآونة الأخيرة، فبعد تعيين السلو ستيفان تاركوفيتش في أبريل 2023، تم الاستغناء عنه في يونيو الماضي، ويتولى حالياً المهمة الروسي ماكسيم ليستسين.
وسبق أن التقى منتخبنا منافسه في مباراة ودية أقيمت في شهر ديسمبر الماضي، وانتهى اللقاء بفوز «الأبيض» بهدف سجله علي مبخوت من ضربة جزاء.

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