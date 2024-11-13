أوباميكانو يدافع عن مبابي بـ«سلاح الديوك»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

دافع قلب الدفاع الفرنسي دايو أوباميكانو، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، ومنتخب «الديوك» عن زميله كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني، و«قائد المنتخب»، الذي لم يستدعه ديدييه ديشامب، المدير الفني، إلى معسكر نوفمبر، الذي يلعب فيه الفريق مباراتين رسميتين أمام إسرائيل، وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.

وقال أوباميكانو: المنتخب لن يتخلى أبداً عن مبابي، مشيراً إلى أن عدم استدعائه هذه المرة لم يسبب أي قلق داخل المجموعة، رغم أن هذا الغياب أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، خاصة أنه ليس الغياب الأول، حيث سبق أن غاب خلال معسكر أكتوبر الماضي بسبب الإصابة، وفضّل ديشامب عدم ضمه، وإن كان اللاعب شارك بعدها بيومين مع فريقه ريال مدريد في مباريات الدوري الإسباني.

ويُعد أوباميكانو «26 عاماً» أحد الكوادر الأساسية في منتخب فرنسا، ويرتبط بعلاقة صداقة وطيدة مع مبابي، وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة «ليكيب»: ينبغي ألا ننسى ما فعله مبابي للمنتخب، ولكن يبدو أننا نفتقد الكثير من التقدير، والاعتراف به ،وبدوره المهم مع «الديوك»، وأتمنى من كل قلبي عودته سريعاً، وعلينا ألا ننسى أنه قائدنا، و«كابتن» الفريق.

وتطرق أوباميكانو للحديث عن ازدحام الموسم بالمباريات، قائلاً: نعم المباريات كثيرة جداً، ونحن بشر، والجانب الذهني مهم جداً بالنسبة للاعبين، ولا أريد الدخول في التفاصيل.

وعلق قائلاً: أتمنى عودة بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، لأنه مهم جداً بالنسبة لنا.

وأعرب أوباميكانو عن دعمه ومساندته لـ«فتى بوندي المدلل»، مؤكداً أنه ليس هناك أي تشكيك في وضع مبابي قائداً للمنتخب، وأن الحديث في هذا الأمر لم يُطرح أبداً، وعلق قائلاً: مبابي نجم سوبر وصديق، وأعرف جيداً إلى أي مدى هو قادر على الاضطلاع بمسؤولياته، ونحن في انتظار عودته وارتدائه «شارة الكابتن» من جديد.

يُذكر أن منتخب فرنسا يحتل المركزالثاني في مجموعته «الثانية» بدوري الأمم الأوروبية برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن منتخب إيطاليا المتصدر.