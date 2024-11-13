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الرياضة

«سيدات أبوظبي الرياضي» يُدشن مشوار الدوري بـ«فوز قياسي»

«سيدات أبوظبي الرياضي» يُدشن مشوار الدوري بـ«فوز قياسي»
13 نوفمبر 2024 11:29

أبوظبي (الاتحاد)
استهل فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة مشوار الدفاع عن لقب دوري السيدات، بفوزه قياسي على فريق بنات إف سي بنتيجة 9-0، والتي شهدت تألق اللاعبة نوف فالح التي سجلت 3 أهداف «هاتريك» كحال زميلتها تي تي كوركور، بجانب هدف لكل من شهد الزركان وعسيريفي والنيبالية البديلة ريكا بوديل، وذلك قبل لقاء فريق بي إس أيه في الجولة الثانية من المسابقة، التي تحدد لها مساء يوم السبت المقبل.
وأكدت سارة حسنين، مدربة الفريق نادي أبوظبي الرياضي، أن سفير كرة القدم النسائية الإماراتية والعربية في نهائيات آسيا، يستعد من خلال تلك المشاركة المحلية للدور ربع النهائي لبطولة أبطال آسيا، عقب التأهل المثير خلال منافسات النسخة الأولى، ويواصل الفريق تدريباته بملاعب جزيرة الحديريات في أبوظبي في انتظار قرعة مباريات الدور ربع النهائي الذي يقام في يومي 22 و23 مارس 2025، على أن تقام منافسات الدورين قبل النهائي والنهائي، في الفترة من 21 إلى 24 مايو 2025، وتسبق تلك المرحلة قرعة الأدوار الإقصائية.

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