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الرياضة

منتخب السلة يهزم فيروزا ويلتقي زايمون في صربيا

منتخب السلة يهزم فيروزا ويلتقي زايمون في صربيا
13 نوفمبر 2024 12:03

علي معالي (أبوظبي)
حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة، الفوز على فريق فيروزا الصربي في أولى مبارياته بالمعسكر الخارجي في صربيا، حيث يستعد لخوض مباريات المرحلة الثانية من تصفيات كأس آسيا، بلقاء منتخبي لبنان والبحرين يومي 22 و25 من الشهر الحالي في دبي.
جاء فوز منتخبنا بفارق 10 نقاط (91- 81) في مباراة قام خلالها د. منير بن الحبيب، المدير الفني للمنتخبات الوطنية بتجربة أكبر عدد من اللاعبين، للوقوف على الحالة الفنية والبدنية لهم، خاصة من عناصر شباب الأهلي المتمثلة في الثلاثي قيس عمر، والشقيقين أحمد وحامد عبداللطيف، خاصة أن هذا الثلاثي لم يشارك في المعسكر الإعدادي الأول، الذي جرى في الشارقة، لوجودهم مع فريقهم قبل خوض مباراة الجولة الثانية في دوري سوبر غرب آسيا التي انتهت بفوز «الفرسان» على الأهلي البحريني في المنامة.
ويخوض منتخبنا مباراته الودية الثانية ضد فريق زيموان الصربي أيضاً، وهناك مباراة ثالثة وأخيرة سيخوضها المنتخب، وبعدها يعود إلى دبي للانتظام في معسكر آخر يتم خلاله وضع اللمسات النهائية قبل مباراتي لبنان والبحرين.
ويؤدي المنتخب تدريباته بشكل يومي على فترتين، صباحية ومسائية، وهناك تفاؤل كبير بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري قبل دخول مباريات النافذة الثانية، التي تعد مهمة في مسيرة «الأبيض» نحو آسيا بعد غياب طويل.
أكد راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، حالة الالتزام الكبيرة بين أفراد اللاعبين في المعسكر، ورغبتهم في تقديم الأفضل، سواء في التدريبات أم المباريات، وهو ما ينعكس على الأداء العام القوي للاعبين، ويجعل الاستفادة قوية من هذا المعسكر الذي جاء في توقيت مناسب للغاية.

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