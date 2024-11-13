دبا الحصن يلاقي الوصل في «التجربة الثانية»

فيصل النقبي (دبا الحصن)

يواصل دبا الحصن تدريباته تحت قيادة المدرب الوطني حسن العبدولي، ضمن المعسكر الداخلي الذي يقيمه الفريق حالياً على ملاعب النادي، استثماراً لفترة التوقف الحالية لدوري أدنوك للمحترفين.

وخاض الفريق المباراة الودية الأولى أمام نادي الجزيرة انتهت بالخسارة، واتسمت بالندية ما بين الفريقين، وكانت تجربة جيدة جداً للفريق، حرص خلالها الجهاز الفني على تجربة العديد من اللاعبين، وخطته الفنية التي سيلعب بها خلال الجولات المقبلة.

ويلعب الفريق مباراته الودية الأخيرة أمام الوصل في نهاية هذا الأسبوع، حيث ستكون التجربة مهمة جداً في إطار الاستعداد لاستئناف الدوري، ومباريات الجولة الثامنة المهمة للفريق.

وأكد علي سعيد الطنيجي، مشرف الفريق، جاهزية اللاعبين بعد التدريبات المكثفة تحت قيادة العبدولي، خاصة أن فترة التوقف طويلة، وتحتاج إلى التركيز في التدريبات، وكذلك إقامة المباريات الودية، لافتاً إلى أن الفريق سيستفيد من هذا التوقف لتطوير مستواه، خلال مباريات الدوري.