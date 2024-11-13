7 أشواط في السباق الثاني للخيول بمضمار العين

عصام السيد (العين)

يحتضن مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، غداً الخميس، فعاليات سباقه الثاني للخيول في الموسم الجديد، ويتضمن السباق 7 أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة تتنافس على جوائزه الإجمالية البالغة 515 ألف درهم.

وتبدأ الفعاليات بالشوط الأول للخيول العربية «تكافؤ» في عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 80 ألف درهم، ويقام الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول العربية المبتدئة في عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه المالية 70 ألف درهم.

وسيكون الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، مسرحاً لتنافس الخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، على جوائز مالية تتنافس على 70 ألف درهم، وتتنافس الخيول في عمر 4 سنوات، في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 85 ألف درهم.

كما يشهد الشوط الخامس للتكافؤ لمسافة 1600 متر أيضاً، مشاركة خيول عربية من إنتاج الإمارات في عمر 4 سنوات فما فوق، تتنافس على الجوائز المالية البالغة 70 ألف درهم، ويليه الشوط السادس لمسافة 1400 متر الخيول العربية البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم.

ويقام الشوط السابع في الأمسية لمسافة 1000 متر، بمشاركة الخيول العربية الأصيلة «إنتاج محلي»، في عمر 4 سنوات فما فوق، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم.