بينتو: «الأبيض» وضع «السيناريو» المناسب لمواجهة قيرغيزستان

معتز الشامي (أبوظبي)

كشف البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، عن جاهزية «الأبيض» لمواجهة قيرغيزستان غداً الخميس، وقال في المؤتمر الصحفي: «خضنا معسكراً مختلفاً بعض الشيء، وقدمنا المعلومات كافة للاعبين حول منتخب قيرغيزستان، كما قمنا بتحليل أداء المنافس من الناحية الفنية، فهم يملكون منتخباً جيداً ولاعبين مميزين، ويلعبون بطريقة دفاعية وهجومية متوازنة، ويؤمّنون الدفاع بشكل أكبر عبر أسلوب 3-5-2، ولديهم جناح أيسر خطير يستطيع البناء الهجومي بشكل أفضل، لذلك نحن قمنا بالتحضير جيداً للمواجهة، ووضعنا السيناريوهات المناسبة للمباراة».

وعن مشوار منتخبنا الوطني في تصفيات المونديال، قال بينتو: «على الرغم من بعض النتائج غير المرضية، إلا أننا قدمنا مستويات قوية في المباريات، وهدفنا تقديم أداء أفضل، وحصد نقاط المباراة، وباستثناء مباراة كوريا الشمالية استطاع المنتخب أن يقدم أداءً مميزاً أمام أوزبكستان، ولكن لم نوفق في الفوز، وحتى أمام إيران لعبنا شوطاً ثانياً مميزاً، ولكن خسرنا، ونحن عازمون على استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز في التجمع الحالي».

وأضاف بينتو: «منتخبنا استعد بشكل جيد للمواجهة المهمة أمام منافس لديه 3 نقاط، ويسعى لتحسين مركزه، ولكن هدفنا هو الفوز حالياً، لأن تحضيراتنا الآن أفضل وقريبة مما حدث في سبتمبر الماضي، بينما منتخب قيرغيزستان ليس بالسهل، وعلينا اللعب أمامه بتركيز كبير ورغبة في الفوز».

وأكمل مدرب منتخبنا الوطني تصريحاته قائلاً: «أرى المعنويات عالية من جميع اللاعبين، وهناك تركيز يدفعنا للثقة في تقديم مستوى مميز أمام منافس قوي».

وبخصوص الإصابات والغيابات داخل معسكر منتخبنا الوطني، رد بينتو قائلاً: «أتعامل مع اللاعبين الجاهزين والمتاحين فقط».

وحول غياب على صالح، وسلطان عادل عن منتخبنا الوطني قال: «سلطان عادل يغيب منذ فترة طويلة، وإذا أردتم معرفة أي شيء عن حالته راجعوا الطبيب المعالج، لكنني لا أعلم أي تفاصيل عن حالته، وعلى صالح تعرض لإصابة ليست كبيرة، وتوقعت أن يكون معنا، ولكنه لايزال يعاني منها فتم استبعاده، وأنا أركز على اللاعبين الذين يريدون أن يكونوا معنا فقط».

ووجه المدرب البرتغالي رسالة إلى جماهير الإمارات، قال فيها: «لا يمكنني الوعد بالفوز في أي مباراة ولكني فقط أعد بتقديم الأداء الأفضل الذي يقرّبنا من الفوز، وأنا متفائل بتحقيق نتيجة ايجابية بسبب ما نراه في أجواء المعسكر التحضيري».