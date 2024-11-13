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الرياضة

«طيران الإمارات» تمدد الشراكة مع «دي بي ورلد» للجولف إلى 2031

«طيران الإمارات» تمدد الشراكة مع «دي بي ورلد» للجولف إلى 2031
13 نوفمبر 2024 14:30

دبي (الاتحاد)

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وقعت طيران الإمارات وجولة «دي بي ورلد»، اتفاقية، تمدد بموجبها الناقلة الجوية مكانتها باعتبارها الناقل الرسمي، والشريك الرسمي لجولة الجولف الاحترافية الرائدة حتى نهاية عام 2031.
وتدعم طيران الإمارات حالياً قائمة دولية من بطولات جولة دي بي ورلد التي تقام عبر القارات، وتختتم ببطولة جولة «دي بي ورلد» المرموقة، التي تقدم واحدة من أكبر جوائز الجولف، في موطنها دبي.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «نحن فخورون بجذورنا العميقة في رياضة الجولف، وبدورنا في تعزيز مكانة دبي واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة في العالم لأفضل اللاعبين وعشاق الجولف، بفضل ملاعبها ذات المستوى العالمي. إن استمرار استثمار طيران الإمارات في جولة دي بي ورلد سيمكننا من الحفاظ على علاقتنا طويلة الأمد مع مشجعي الجولف في جميع أنحاء أوروبا، الولايات المتحدة، آسيا، أفريقيا وأستراليا، وبالطبع في موطننا دبي، حيث يتنافس أعظم الأسماء في رياضة الجولف على لقب «السباق» إلى دبي المرموق.
من جانبه، أضاف جاري كينينجز، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد: «تعد طيران الإمارات واحدة من أقدم شركائنا، وأنا سعيد، لأنها قررت تمديد علاقتنا حتى نهاية موسم 2031. تتمتع طيران الإمارات بخبرة كبيرة في مجال الرعاية الرياضية، وهذه الاتفاقية طويلة الأمد هي تأكيد قوي على الصلابة المستمرة لمنصة شراكتنا باعتبارنا جولة جولف عالمية، وبصفتها شركة طيران تربط العالم، فإننا نواصل بناء حملات تتوافق مع قاعدة العملاء العالمية لطيران الإمارات».

الجولف
دي بي ورلد
طيران الإمارات
أحمد بن سعيد آل مكتوم
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