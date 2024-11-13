سعيد بن صقر القاسمي يتوّج الفائزين في «كلباء للألعاب الشاطئية»

الشارقة (الاتحاد)

توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، الفائزين في منافسات الثلاثي الحديث وكرة السلة للكراسي المتحركة في دورة كلباء للألعاب الشاطئية الرابعة التي تستمر منافساتها 16 من الشهر الجاري، كما تم أيضاً تتويج الفائزين في كرة الطائرة للشباب، وجرت أيضاً منافسات تمهيدي مسابقة شد الحبل.

حضر التتويج، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وعدد كبير من المسؤولين الرياضيين.

جاءت نتائج منافسات الثلاثي الحديث بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة، وتضمنت السباحة والرماية والجري، وحصل حمد الدوسري على المركز الأول، وتلاه أحمد راشد ثانياً، وعمر أبو شباب ثالثاً، ولفئة البنات، حصلت سارة الأجنف على المركز الأول، وتلتها ثريا الشحي في المركز الثاني، وخديجة الياسي في المركز الثالث.

أما في كرة السلة للكراسي المتحركة، فتوّج فريق برج الشيخ بالمركز الأول، بعد فوزه على قلعة كلباء الوصيف بنتيجة «5-9»، وحصل جزيرة الريم على المركز الثالث بالفوز على برج العدواني «6-8»

وفي كرة الطائرة للشباب «ثلاثيات»، استطاع فريق كلباء التتويج بالمركز الأول، وضم كلاً من سالم بن خميس وتميم بن خليفة، ومحمد سعيد، وحل فريق خورفكان (أ) ثانياً، وضم مايد جاسم، وحمدان هاشم، وحسين محمد وحصل فريق خورفكان (د) على المركز الثالث، وضم اللاعبين عمار أحمد، ويوسف صالح، ونواف شخبوط.