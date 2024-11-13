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الرياضة

سلمان الفرج يصدم المنتخب السعودي في أستراليا

سلمان الفرج يصدم المنتخب السعودي في أستراليا
13 نوفمبر 2024 16:34

الرياض (د ب أ)
تلقى المنتخب السعودي لكرة القدم صدمة جديدة قبل يوم من المواجهة المرتقبة أمام نظيره الأسترالي في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وأعلن المنتخب السعودي، اليوم، تعرض قائده سلمان الفرج لإصابة في الركبة، فيما لم يكمل المران الأخير قبل المباراة المقرر لها غداً الخميس.
ويختتم المنتخب السعودي مساء اليوم استعداداته لمواجهة منتخب أستراليا على استاد ريكتانجولار ملبورن.
وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على استاد ريكتانجولار ملبورن تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينار، حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
من جهة أخرى، كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب مهند الشنقيطي تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ.

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